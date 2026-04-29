きょう未明、山形県上山市の市街地でクマ1頭が目撃されました。市や警察が警戒を呼びかけています。

【写真を見る】【現場画像】市街地でのクマ目撃が大幅増加 きょう未明にも上山市の住宅地で目撃で警戒 川の近くは要注意か（山形）

市などによりますと、29日の午前0時ごろ、上山市二日町一丁目地内で「前川沿いにクマがいる」と、通りかかった人から警察に110番通報がありました。

目撃されたのはクマ1頭で、奥村油店の東側付近から、前川沿いを北の方向へ進んでいく姿が確認されたということです。今のところ、その後の目撃や被害の情報は入っていません。

クマは川のそばで目撃される例が多いことから、川を伝って山から来ていると考えられ、特に川のそばでは警戒が必要です。上山市の現場付近でも連日クマの目撃が相次いでいて、上山市は近隣地区にチラシを配布するなどして注意喚起を行っています。

市と警察は、近くの住民や通行する人にクマに注意するよう呼びかけるとともに、クマを見かけた場合は決して近づかず、安全な場所に避難してから市や警察に通報するよう呼びかけています。

また県内では、今年市街地でのクマの目撃が急増しています。

県のまとめによりますと、今年の市街地でのクマの目撃件数は、4月26日現在の累計ですでに29件に上っています。そのため県はクマ出没注意報を出しました。

月別では、1月が11件、2月が4件、3月が7件、4月が7件となっており、前年の同じ時期と比較しても増加傾向にあります。引き続き、クマには十分な注意が必要です。

目撃場所（市公表画像）

クマが目撃された川（きょうの画像）