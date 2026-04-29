スネル復帰で押し出されるのは…ド軍が迫られる“3択”　ロブレスキは「最も有利」　シーハンは結果で「ササキを上回っている」

佐々木はローテーションの一角をキープできるだろうか(C)Getty Images

ドジャースはシーズ開幕から1か月が経過した現在、先発ローテーション争いの話題が熱を帯びてきている。コンディション不良により調整を続けてきたブレーク・スネルが、マイナーでのリハビリ登板を開始しており、チーム復帰後には現在の先発陣の中の1人と入れ替わることが有力視されている。

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その候補として挙げられているのが、ここまで先発ローテーションの後半を任されている、佐々木朗希、エメット・シーハン、ジャスティン・ロブレスキの3人だ。いずれかがスネル復帰後に別の役割を担うとの声が根 強く囁かれており、若手3投手のパフォーマンスは、登板毎に注目を集めている。

現地時間4月27日には、メジャー公式サイト『MLB.com』でも、ドジャースで今後“ローテ外”となる投手について論じるトピックを掲載。スネルの復帰が5月末になると予想しながら、「今後数週間で、ササキ、シーハン、ロブレスキは、それぞれ先発の座を守るためのアピールを続けることになる」などと見通している。

同メディアは、ここまで4勝をマークするなど堂々たるパフォーマンスを残しているロブレスキに対し、「純粋な成績だけを見れば、この3人の中で最も有利な立場にいる」と指摘。さらに、「当初は6人ローテーションの6番手だったかもしれないが、今では6日に一度、当然のようにボールを託されるべき投手のような投球を見せている」などと賛辞を綴っている。