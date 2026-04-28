【5月のムーンアクション】5月2日は蠍座の満月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■5月のムーンアクションは？

多くの花が咲く5月の満月のことを、ネイティブアメリカンはFlower Moon（花月）と呼んでいました。人間と動物、植物は同じエネルギーを持っているといわれています。元気がないときには部屋に花やグリーンを飾ることをオススメします。ペットと遊ぶのも賛成！ 天気のいい日には太陽の光を浴びにお散歩に出かけましょう。

雨に濡れた緑や雨上がりの緑もとてもキレイです。雨や露など水気を含むものは月に属しています。ムーンパワーがいっぱいです。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■5月1日〜10日

1日（月齢13.6）……幹事役を進んで引き受けるといいこと。ちょっとした役得あり。

2日（月齢14.6・満月）……月に願いをかけるのにいい日。欲張らずひとつだけ。

3日（月齢15.6）……愛用のアクセサリーがお守りに。シルバーがオススメ！

4日（月齢16.6）……時には戦うことも必要。正々堂々と。

5日（月齢17.6）……今日は人に譲って正解。後からもっといいことがありそう。

6日（月齢18.6）……出鼻をくじかれそう。そこで諦めたらもったいない。

7日（月齢19.6）……コレクションで掘り出し物。めったに行かない店をのぞいてみて。

8日（月齢20.6）……海辺がラッキープレイス。いいアイデアが浮かびそう。

9日（月齢21.6）……三枚目に徹すると難を逃れられそう。笑い飛ばして！

10日（月齢22.6・下弦）……何事にも好奇心を持って。新しい発見あり。

5月は祝日が多い月。こどもの日は知っていても、他は何の日だかわからない人も多いかも。4月29日は昭和の日、5月1日はお休みではありませんがメーデーです。

5月3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はご存じ、端午の節句・こどもの日です。端午の節句には子孫繫栄を願って粽（ちまき）と柏餅を食べる習慣があります。また菖蒲湯に入ると一年健康で過ごせるのだとか。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。