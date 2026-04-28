ジルスチュアート×メゾピアノ♡べリエちゃんコラボハンカチが新登場

ときめきが止まらないスペシャルコラボが実現♡ジルスチュアートと「メゾ ピアノ ジュニア」の人気キャラクター・べリエちゃんが出会い、上品で愛らしいハンカチシリーズが登場しました。リボンやオーナメントが彩るキラキラした世界観に、べリエちゃんの魅力をぎゅっと詰め込んだ特別感たっぷりのデザイン。自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめの注目アイテムです。

べリエちゃんが映えるタオルハンカチ

タオルハンカチ



価格：各1,320円（税込）

毎日使いやすいタオルハンカチは、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムです。

コーナーには、べリエちゃんのアップリケ刺繍をあしらい、さりげない存在感を演出。さらにジルスチュアートのロゴにはラメ糸を使用し、上品なきらめきをプラスしています。

バッグやポーチに入れて持ち歩くだけで気分が上がりそうな一枚です。

使いやすいサイズ感なので、通勤や通学、外出先でも活躍。毎日のおしゃれ小物として取り入れたくなるデザインです。

サイズ：約25×25cm

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ミニサイズ＆プリントタイプも充実

ミニサイズ タオルハンカチ



価格：各990円（税込）

かわいらしさをより楽しみたい方には、ミニサイズタオルハンカチもおすすめです。

べリエちゃんのフェイスデザインをアップリケ刺繍で表現し、ピコットレース仕上げでフェミニンな印象に。コンパクトサイズなので、小さめバッグにもすっきり収まります。

サイズ：約20×20cm

プリントハンカチ



価格：各1,320円（税込）

さらに、華やかなデザインを楽しめるプリントハンカチも登場。

リボンやドレス、キラキラモチーフの中にべリエちゃんをデザインし、落ち着きあるカラーリングで大人も持ちやすい雰囲気に仕上げられています。甘さだけでなく品の良さも感じられる一枚です。

サイズ：約48×48cm

発売時期＆購入方法をチェック

タオルハンカチ、ミニサイズタオルハンカチは発売中。プリントハンカチは2026年5月上旬より順次発売予定です。

販売場所は、百貨店・専門店一部店舗のハンカチ売場、そして川辺オンラインショップ。※店舗により発売日が前後する可能性があります。

人気コラボのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

大人かわいい特別コラボを手元に♡

ジルスチュアートの上品さと、メゾピアノのキュートな世界観が重なった今回のコラボは、持つたびに気分を上げてくれる特別なシリーズ。

べリエちゃん好きにはもちろん、かわいい小物が好きな大人女性にもぴったりです。

毎日使えるハンカチだからこそ、さりげなくときめきを取り入れてみてはいかがでしょうか♪プレゼントにも喜ばれそうです。