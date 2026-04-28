すき家、今年も「スパイシーキーマカレー丼」を発売 - チーズ入りや牛あいがけも
牛丼チェーン店「すき家」は4月28日より、「スパイシーキーマカレー丼」を販売している。
すき家「スパイシーキーマカレー丼」
「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんの上に、具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスがのった、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品。鶏と豚の合い挽き肉や大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使ったキーマカレーは食べ応え抜群。また、辛さを自由自在に調整できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかければ、さらにスパイシーな味わいを楽しむことができる。価格は並盛が690円、ごはん大盛が740円。
すき家「チーズスパイシーキーマカレー丼」
また、ミックスチーズのコクをプラスした「チーズスパイシーキーマカレー丼」(並盛830円、ごはん大盛 880円)や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」(並盛950円、ごはん大盛 1,000円)、「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」(並盛1,090円、ごはん大盛 1,140円)もラインアップされている。
すき家「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」
すき家「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」
すき家「スパイシーキーマカレー丼」
「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんの上に、具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスがのった、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品。鶏と豚の合い挽き肉や大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使ったキーマカレーは食べ応え抜群。また、辛さを自由自在に調整できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかければ、さらにスパイシーな味わいを楽しむことができる。価格は並盛が690円、ごはん大盛が740円。
また、ミックスチーズのコクをプラスした「チーズスパイシーキーマカレー丼」(並盛830円、ごはん大盛 880円)や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」(並盛950円、ごはん大盛 1,000円)、「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」(並盛1,090円、ごはん大盛 1,140円)もラインアップされている。
すき家「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」
すき家「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」