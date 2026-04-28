恋愛遍歴を赤裸々告白の高峰じゅり、印象的なグラビア披露
これまでの恋愛遍歴などを赤裸々に語り話題を呼ぶ高峰じゅり（※高＝はしごだか）が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
ルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。インタビューでは、自らの恋愛経験に絡めて、今回のグラビアのコンセプトについて語っている。
高峰は、2003年12月9日生まれ、滋賀県出身。2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト８に選ばれるなど、注目を集める。レズビアンであることを公表しており、これまでの恋愛遍歴がバラエティ番組で話題に。
上戸彩、大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、≠ME 尾木波菜らも登場する。
【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩
ルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。インタビューでは、自らの恋愛経験に絡めて、今回のグラビアのコンセプトについて語っている。
高峰は、2003年12月9日生まれ、滋賀県出身。2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト８に選ばれるなど、注目を集める。レズビアンであることを公表しており、これまでの恋愛遍歴がバラエティ番組で話題に。
上戸彩、大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、≠ME 尾木波菜らも登場する。