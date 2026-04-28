『リボーン』第3話 “光誠”高橋一生、“更紗”中村アンが芸術家として成功する道を模索
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が28日の今夜放送される。
【写真】絵を描き始める更紗（中村アン）『リボーン』第3話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
■第3話あらすじ
光誠は2012年の世界で転生した英人として生きていくことを受け入れ始め、かつて自分が潰そうとしていたあかり商店街を“14年分の記憶”を駆使しながら復活させる。さらに英人が東郷義隆（市村正親）との賭けに勝ったことで得た一千万円で父・英治（小日向文世）が抱えていた借金の返済目途も見えてくる。
そんな中、転生前の英人本人が池谷更紗（中村アン）にプロポーズをしていたことが判明。しかし今は、英人を演じてはいても中身は冷酷無比な光誠。もしこのまま結婚したら更紗は不幸になると考え、更紗を結婚以外で幸せに導く方法を模索する。そこで英人が目に着けたのは、更紗の圧倒的な絵の才能。英人は巧妙な嘘も交えながら更紗を傷つけずに結婚ではなく芸術の道へ進むよう誘導する。そして都内でも有名なギャラリーで更紗の個展を開催することに決め、東郷やNEOXISも巻きこみ、更紗が芸術家として世間から注目を浴びるよう画策する…。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】絵を描き始める更紗（中村アン）『リボーン』第3話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
光誠は2012年の世界で転生した英人として生きていくことを受け入れ始め、かつて自分が潰そうとしていたあかり商店街を“14年分の記憶”を駆使しながら復活させる。さらに英人が東郷義隆（市村正親）との賭けに勝ったことで得た一千万円で父・英治（小日向文世）が抱えていた借金の返済目途も見えてくる。
そんな中、転生前の英人本人が池谷更紗（中村アン）にプロポーズをしていたことが判明。しかし今は、英人を演じてはいても中身は冷酷無比な光誠。もしこのまま結婚したら更紗は不幸になると考え、更紗を結婚以外で幸せに導く方法を模索する。そこで英人が目に着けたのは、更紗の圧倒的な絵の才能。英人は巧妙な嘘も交えながら更紗を傷つけずに結婚ではなく芸術の道へ進むよう誘導する。そして都内でも有名なギャラリーで更紗の個展を開催することに決め、東郷やNEOXISも巻きこみ、更紗が芸術家として世間から注目を浴びるよう画策する…。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。