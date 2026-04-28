カウンセル監督が“大谷ルール”に苦言

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合60打席ぶりの6号を含む今季初の1試合3安打をマークした。大谷の待望の一発の直後、ドジャース球団公式SNSが綴った“フレーズ”に「めちゃくちゃ煽ってる」「煽りスキルも半端ない」とファンも注目した。

5-0で迎えた7回の第4打席、左腕ミルナーのシンカーを振り抜いた。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度28度の打球が左翼席へ飛び込んだ。ドジャース移籍後最長となる12試合ぶりの一発に、ドジャースタジアムは大歓声が起きた。

その直後だった。ドジャース公式X（旧ツイッター）は「Ohtani rule？ Ohtani rules（オオタニルール？ オオタニが支配している）」と映像付きで動画を投稿した。さらに公式インスタグラムでは「So much talk about the Ohtani rule. We get it, Ohtani rules.Ohtani rule（オオタニルールについてあちこちで議論されている。私たちはわかっているよ。オオタニが決めるんだ）」と、一見すると理解できないようなフレーズを添えていた。

実は数日前、対戦相手のカブスのクレイグ・カウンセル監督が、“大谷ルール”について「ひとつのチームにしか当てはまらないのは奇怪だ」などとして苦言を呈していた。エンゼルス時代から適用されていた特例ではあるが、このタイミングで指摘したことに批判の声が殺到し、“直接対決”の前にも指揮官が弁明する場面もあった。

こうした背景を受けてか、突如としてドジャース公式SNSが「Ohtani rule」を持ち出して本塁打映像を紹介したことにファンも反応。「センスありすぎる笑」「公式がめちゃくちゃ煽ってて好き」「悪の帝国ドジャースほんと笑う」「やり返すねぇ」「公式さん惚れる カッケー」「さすがに笑ったわww」「バカ煽ってて草」「煽っててワロタ」と反響が寄せられている。（Full-Count編集部）