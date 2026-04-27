堂本剛＆堂本光一が襟足長めヘア×モノトーンコーデで並ぶ姿が美しすぎる！「ビジュがあまりにも強すぎる」「ずっとかっこいいのすごい」「髪型おそろい？」の声

【動画＆写真】堂本剛＆堂本光一『CDTV』コメント／「またね」ジャケット写真＆撮影風景＆MVオフショット

『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSが更新され、4月27日放送回に出演するDOMOTOのコメント動画が公開された。

■DOMOTO、モノトーン衣装で並ぶ2ショット

公開された動画には、堂本剛と堂本光一が椅子に座り、カメラに向かってコメントする姿が収められている。

堂本剛は白のレイヤード風トップスに黒のワイドパンツを合わせた、ゆったりとしたシルエットのスタイル。ウェーブ感のあるヘアも相まって、リラックスした雰囲気をまとっている。

一方の堂本光一は、白のハイネックトップスに黒のベストを重ねたコーデ。光沢感のあるパンツを合わせた、すっきりとした上品な着こなしで、端正な印象を放っている。

動画では番組で、5月5日リリースの新曲「またね」を披露することを発表。同曲は、堂本剛が作詞、堂本光一が作曲を手掛けた合作で、春にぴったりなサウンドだという。さらに、新たなスタートを切る人々に届くメッセージになればと伝えた。

ファンからは「ビジュえぐい」「ビジュがあまりにも強すぎる」「最高」「ふたりともかわいい」「美しすぎる」「全然老けないのはなぜ」「ずっとかっこいいのすごい」「髪型おそろい？」「並んでるの嬉しい」といった声が寄せられている。

■コメント動画

■DOMOTO「またね」ジャケット写真＆撮影風景

■MVオフショット＆撮影風景