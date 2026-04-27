新緑が眩しい洛北エリアをスマートに旅する手段が誕生します。京阪電気鉄道、叡山電鉄、京都バスの3社は、2026年5月1日よりデジタル乗車券「京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ(京阪・叡電・京都バス)」を発売。スマートフォンひとつで京阪沿線から大原、鞍馬、貴船といった人気エリアを網羅できるこのきっぷ。混雑するGWの京都観光における強力な味方となります。

QRコードによるスムーズな乗車と、思い出に残る「紙のきっぷ」への引き換え。デジタルとアナログが融合した最新の利用方法から、どれだけおトクになるのかの検証まで、旅の前に知っておきたい情報を解説します。

「京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ」とは

本商品は、京阪線各駅からの往復乗車と、京都・洛北の「大原・鞍馬・貴船エリア」、さらに東福寺駅〜出町柳駅間の乗り降り自由がセットになった大変おトクな乗車券です。

きっぷの基本情報と発売概要

・発売期間および通用期間：2026年5月1日(金)〜2027年3月31日(水)

※通用期間内で購入日より3ヶ月以内のお好きな1日に利用可能。

・発売金額：大人2,600円（※大人のみ）

・発売場所：「スルッと QRtto (クルット)」 WEBサイト

おトクなフリー区間と対象路線

「京都洛北 大原・鞍馬・貴船まるごと1日きっぷ」に含まれる「京都洛北・森と水のきっぷ」のフリー区間。上記に京阪電車の東福寺〜出町柳間フリー乗車券、発駅〜フリー区間の往復がセットになっています（画像：叡山電車）

有効区間は、京阪電車が「京阪線各駅からフリー区間（東福寺駅〜出町柳駅）までの往復（※大津線除く）」となります。叡山電車は「全線乗り降り自由」、京都バスは「今出川通以北乗り降り自由（※鞍馬温泉より北、および銀閣寺道〜比叡山頂を除く）」となっています。

スルッとQRttoを活用したスムーズな利用の流れ

利用方法は非常に現代的でスマートです。「スルッとQRtto」のWEBサイトできっぷを事前購入することで、スムーズに周遊を開始できます。

往路・復路の京阪電車はQRコードで

京阪電車に乗車する際は、スマートフォンに表示したQRコードを改札機にかざすだけでそのまま乗車可能。お帰りの際も同様に、復路用のQRコードを改札機にかざして乗車します。

叡山電車・京都バスは紙のきっぷに引き換え

叡山電車や京都バスを利用する前には、叡山電車「出町柳駅」の窓口でスマホ画面を提示し、紙の「京都洛北・森と水のきっぷ」に引き換える必要があります。引き換え後は、このきっぷを係員に提示して大原・鞍馬・貴船エリアを周遊します。

シームレスな京都観光がもたらす影響とファンへのメリット

今回のデジタル乗車券は、関西圏で急速に普及が進むQRコード乗車券システム「スルッとQRtto」を活用している点が最大のトピックです。

一般層へのメリット：混雑回避と利便性

窓口でのきっぷ購入の手間が省け、混雑する観光シーズンでもスムーズに移動を開始できるのは、一般の旅行者にとって大きなメリットでしょう。

鉄道ファンへのメリット：紙のきっぷが手元に残る

一方で、叡電や京都バスの利用時には窓口で紙のきっぷに引き換えるというステップが残されています。完全なチケットレスではないものの、これは乗車券を旅の思い出として収集したい鉄道ファンにとっては、むしろ嬉しい「残されたアナログ要素」と言えるかもしれません。利便性と旅の風情を両立させた、絶妙なバランスのきっぷだと思います。

出町柳駅での「引き換え」を旅の起点に

大原三千院・わらべ地蔵（画像：Pixta）

本きっぷの最大の特徴は、京阪電車をQRコードで降りた後、叡電「出町柳駅」で紙のきっぷに引き換えるステップがあること。叡山電鉄や京都バスの一部車両ではまだ全車QRリーダーが完備されていないための措置です。

おすすめの使用方法としては、京阪電車で出町柳駅まで移動し、まずは窓口へ。「京都洛北・森と水のきっぷ」を受け取りましょう。このきっぷがあれば、叡山電車や京都バスに乗車できるだけでなく、沿線の社寺で拝観料割引などの優待特典を受ける「通行手形」にもなります。

鞍馬・貴船エリアと大原エリアはバスでの移動も可能ですが、本きっぷがあれば「叡電で鞍馬へ行き、バスで大原へ回る」といった、通常なら運賃がかさむ贅沢な周遊ルートも、追加料金なしで自由に組めるようになります。

QR乗車と紙のきっぷを使い分けながら巡る洛北の旅。静寂に包まれた大原の苔庭や、貴船の川床、鞍馬の霊気を感じに、スマートフォンを片手に出かけてみませんか？

（画像：京阪電鉄・叡山電鉄・京都バス）

鉄道チャンネル編集部

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