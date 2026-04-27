有明に誕生した複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」！5月10日まで開業記念「有明春祭り」
東京・有明に、テレビ朝日が手がける複合型エンターテインメント施設「 TOKYO DREAM PARK(東京ドリームパーク)」が2026年3月27日に開業した。開業を記念し、5月10日(日)までの45日間、有明エリア一帯を舞台にした大型イベント「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」を開催。施設内にとどまらず周辺エリアも巻き込みながら、多彩なイベントや体験コンテンツが展開され、有明の街全体が“夢中”で満たされる注目のシーズンとなっている。
【写真】来場者の質問にもユーモアたっぷりに応える「AIサンドウィッチマン」
■「夢中から、はじまる。」新たなエンタメ拠点が誕生
テレビ朝日が推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして東京・有明に登場した複合型エンターテインメント施設TOKYO DREAM PARK。「夢中から、はじまる。」というコンセプトのもと誕生した施設には、多目的ホールや劇場、イベントスペース、屋上広場、レストラン、スタジオなどを備えられており、リアルとテクノロジーを融合した新たな発信拠点として期待されている。
今回開催される「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」は、そんな新施設の開業を祝うと同時に、地域への“ご挨拶”の意味も込めたもの。有明というエリア全体のにぎわい創出を目的に、周辺施設や公園とも連携しながら展開される。
■サンドウィッチマンがAIに!?ユニークな体験が満載
館内3階のアトリウムでは、「TOKYO DREAM PARK」のオープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマンがAIとして登場する「AIサンドウィッチマン」を展開。インフォメーションボードを通じて来場者とコミュニケーションを取りながら、館内案内や漫才形式のやり取りを楽しめる。
■黄金に輝く“大谷翔平”像も等身大で登場！
施設内には、メジャーリーガー大谷翔平選手の等身大黄金像も登場。金箔約3000枚を使用したインパクト抜群の展示で、バッターと投手の“二刀流”を再現した姿が並ぶ。
その存在感は圧倒的で、フォトスポットとしても人気を集めている。スポーツファンはもちろん、初めて訪れる人でも思わず写真を撮りたくなるようなインパクトがあり、施設の象徴的な展示の1つとなっている。
さらに館内では、劇場「EX THEATER ARIAKE」に関連した大型ビジュアル展示や映像コンテンツなども展開され、来場者を迎える空間演出も充実。エントランスから館内各所にいたるまで、視覚的にも楽しめる仕掛けが随所にちりばめられている。
■子どもから大人まで楽しめる！ヒーロー＆人気番組イベント
6階の屋外エリア「DREAM TERRACE」では、キャラクターショーやトークイベントなどを随時開催。ドラえもん をはじめとした人気キャラクターやヒーローが登場し、写真撮影やステージイベントなどを通じて、来場者との距離の近い体験が楽しめる。
昼間はファミリー向けのにぎやかなイベントが中心となる一方、夜には雰囲気を変えた演出や参加型イベントも実施。時間帯によって異なる楽しみ方ができるのも、この施設ならではの魅力となっている。
イベント内容は時期によって変化するため、訪れるたびに新しい発見があるのもポイント。リピーターを意識したコンテンツ設計も特徴の1つだ。
■番組コラボグルメも充実！ここでしか味わえない限定メニュー
館内のレストランや屋外のキッチンカーでは、テレビ朝日の人気番組とコラボレーションした限定フードを提供。見た目にも楽しく、イベントの余韻を“食”でも楽しめるラインナップがそろう。施設を巡りながらグルメも味わえるため、1日を通して滞在できるスポットとしても注目されている。
■音楽・舞台・イベントが集結！有明の新たなエンタメ拠点へ
隣接する TOYOTA ARENA TOKYO や館内ホールでは、音楽ライブや番組連動イベントも開催。さらに、多目的ホールでは国内外のアーティストによる公演が予定されるなど、ジャンルを超えたエンターテインメントが集結する。
また、劇場「EX THEATER ARIAKE」では今後も多彩な舞台作品が上演予定。ライブや演劇など、リアルな体験価値を提供する場としての展開にも期待が高まる。
■【GW３Days SPイベント in TOYOTA ARENA TOKYO】
◆5月4日(祝) 開場14時30分／開演16時
FANTASTICS in TOYOTA ARENA TOKYO ファンパ万博2026 〜1夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！〜
◆5月5日(祝) 開場15時／開演16時
アメトーーク！初アリーナLIVE 来ないなんてありえなーーい2026
◆5月6日(振休) 開場15時／開演16時
50TA たぶん2026年 最初で最後のアリーナライブ
さらに、劇場「EX THEATER ARIAKE」では今後も注目公演が続々と控えている。
■【OPENING LINEUP作品 上演スケジュール】
・『AmberS -アンバース-』
公演期間：4月25日〜5月24日(日)
・劇団☆新感線『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』
公演期間：6月12日(金)〜7月12日(日)
・ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』
公演期間：7月25日(土)〜8月23日(日)
・ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』
公演期間：9月
・ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』
公演期間：2027年1月
音楽、舞台、バラエティとジャンルを超えたラインナップがそろい、訪れるたびに新しい楽しみ方ができるのも魅力となっている。
■有明から広がる“夢中体験”、新たな都市型エンタメへ
番組コンテンツとリアルな体験を融合させた TOKYO DREAM PARK。開業と同時にスタートした春祭りを通して、その魅力はすでに多くの来場者を惹きつけている。今後も多彩なコンテンツ展開が予定されており、有明エリアを代表する新たなエンターテインメント拠点として注目が集まりそうだ。
TOKYO DREAM PARK(東京ドリームパーク)
住所：東京都江東区有明3-3-8
アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約5分、りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約9分
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■「夢中から、はじまる。」新たなエンタメ拠点が誕生
テレビ朝日が推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして東京・有明に登場した複合型エンターテインメント施設TOKYO DREAM PARK。「夢中から、はじまる。」というコンセプトのもと誕生した施設には、多目的ホールや劇場、イベントスペース、屋上広場、レストラン、スタジオなどを備えられており、リアルとテクノロジーを融合した新たな発信拠点として期待されている。
今回開催される「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」は、そんな新施設の開業を祝うと同時に、地域への“ご挨拶”の意味も込めたもの。有明というエリア全体のにぎわい創出を目的に、周辺施設や公園とも連携しながら展開される。
■サンドウィッチマンがAIに!?ユニークな体験が満載
館内3階のアトリウムでは、「TOKYO DREAM PARK」のオープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマンがAIとして登場する「AIサンドウィッチマン」を展開。インフォメーションボードを通じて来場者とコミュニケーションを取りながら、館内案内や漫才形式のやり取りを楽しめる。
■黄金に輝く“大谷翔平”像も等身大で登場！
施設内には、メジャーリーガー大谷翔平選手の等身大黄金像も登場。金箔約3000枚を使用したインパクト抜群の展示で、バッターと投手の“二刀流”を再現した姿が並ぶ。
その存在感は圧倒的で、フォトスポットとしても人気を集めている。スポーツファンはもちろん、初めて訪れる人でも思わず写真を撮りたくなるようなインパクトがあり、施設の象徴的な展示の1つとなっている。
さらに館内では、劇場「EX THEATER ARIAKE」に関連した大型ビジュアル展示や映像コンテンツなども展開され、来場者を迎える空間演出も充実。エントランスから館内各所にいたるまで、視覚的にも楽しめる仕掛けが随所にちりばめられている。
■子どもから大人まで楽しめる！ヒーロー＆人気番組イベント
6階の屋外エリア「DREAM TERRACE」では、キャラクターショーやトークイベントなどを随時開催。ドラえもん をはじめとした人気キャラクターやヒーローが登場し、写真撮影やステージイベントなどを通じて、来場者との距離の近い体験が楽しめる。
昼間はファミリー向けのにぎやかなイベントが中心となる一方、夜には雰囲気を変えた演出や参加型イベントも実施。時間帯によって異なる楽しみ方ができるのも、この施設ならではの魅力となっている。
イベント内容は時期によって変化するため、訪れるたびに新しい発見があるのもポイント。リピーターを意識したコンテンツ設計も特徴の1つだ。
■番組コラボグルメも充実！ここでしか味わえない限定メニュー
館内のレストランや屋外のキッチンカーでは、テレビ朝日の人気番組とコラボレーションした限定フードを提供。見た目にも楽しく、イベントの余韻を“食”でも楽しめるラインナップがそろう。施設を巡りながらグルメも味わえるため、1日を通して滞在できるスポットとしても注目されている。
■音楽・舞台・イベントが集結！有明の新たなエンタメ拠点へ
隣接する TOYOTA ARENA TOKYO や館内ホールでは、音楽ライブや番組連動イベントも開催。さらに、多目的ホールでは国内外のアーティストによる公演が予定されるなど、ジャンルを超えたエンターテインメントが集結する。
また、劇場「EX THEATER ARIAKE」では今後も多彩な舞台作品が上演予定。ライブや演劇など、リアルな体験価値を提供する場としての展開にも期待が高まる。
■【GW３Days SPイベント in TOYOTA ARENA TOKYO】
◆5月4日(祝) 開場14時30分／開演16時
FANTASTICS in TOYOTA ARENA TOKYO ファンパ万博2026 〜1夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！〜
◆5月5日(祝) 開場15時／開演16時
アメトーーク！初アリーナLIVE 来ないなんてありえなーーい2026
◆5月6日(振休) 開場15時／開演16時
50TA たぶん2026年 最初で最後のアリーナライブ
さらに、劇場「EX THEATER ARIAKE」では今後も注目公演が続々と控えている。
■【OPENING LINEUP作品 上演スケジュール】
・『AmberS -アンバース-』
公演期間：4月25日〜5月24日(日)
・劇団☆新感線『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』
公演期間：6月12日(金)〜7月12日(日)
・ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』
公演期間：7月25日(土)〜8月23日(日)
・ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』
公演期間：9月
・ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』
公演期間：2027年1月
音楽、舞台、バラエティとジャンルを超えたラインナップがそろい、訪れるたびに新しい楽しみ方ができるのも魅力となっている。
■有明から広がる“夢中体験”、新たな都市型エンタメへ
番組コンテンツとリアルな体験を融合させた TOKYO DREAM PARK。開業と同時にスタートした春祭りを通して、その魅力はすでに多くの来場者を惹きつけている。今後も多彩なコンテンツ展開が予定されており、有明エリアを代表する新たなエンターテインメント拠点として注目が集まりそうだ。
TOKYO DREAM PARK(東京ドリームパーク)
住所：東京都江東区有明3-3-8
アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約5分、りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約9分
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