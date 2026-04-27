朝楽したい人は即ゲット♡【ユニクロ】1枚でコーデ完成！「優秀ワンピ & ジャンプスーツ」

新年度を迎えて、何かと気忙しい時期。バタバタする朝を少しでも楽にしたいなら、1枚でコーデが完成するアイテムがあると便利かも。そこで今回は、【ユニクロ】でゲットできるワンピースとジャンプスーツをご紹介します。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えて、楽にオシャレが叶いそう。これからの季節に嬉しい、清涼感のあるリネンブレンドのアイテムをピックアップしました。

涼しげで上品なストライプ柄ワンピ

【ユニクロ】「リネンブレンドVネックワンピース/ストライプ」\4,990（税込・セール価格）

落ち着いたトーンのブルーが上品で、オンオフ問わず使いやすいワンピース。肩とウエストのギャザーが、さり気なく女性らしさを演出します。視線が縦に流れるストライプ柄なので、着るだけで自然とスタイルアップも◎ 清涼感のあるリネンと柔らかなレーヨンがブレンドされており、リラックスムードに導きます。

大人が着やすい楽ちんジャンプスーツ

【ユニクロ】「リネンブレンドジャンプスーツ」\5,990（税込）

リネンならではの清涼感とリラックス感のあるシルエット魅力のジャンプスーツ。ウエストはゴムと紐仕様になっており、シルエットのアレンジが楽しめます。襟付きできちんと見えが狙えるので、大人のカジュアルスタイルにぴったり。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M