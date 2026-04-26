「上手すぎる」「逆足とは思えない」冷遇で退団報道の日本代表10番、“５人無力化”の圧巻右足弾に絶賛相次ぐ！起用法には不満の声「干してるのなんなん？」「スタメンで使って」
待望の2026年初ゴールだ。
現地４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアウクスブルクとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった
この試合で貴重な同点ゴールを決めたのが、前節はまさかの出番なしに終わり、この試合でも後半頭からの途中出場となった堂安だった。
０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足で冷静にフィニッシュ。ブロックに来た相手４人とGKを無力化する見事なコントロールショットをファーサイドに流し込んでみせた。
日本代表10番の約４か月ぶりとなる圧巻の今季５点目に、ファンからは次のような声があがった。
「逆足であのコースは上手すぎる」
「最高に良かった」
「逆足でしっかりコースを突いた同点弾は、技術と冷静さが噛み合った堂安律らしい一撃だね」
「スタメンで使ってほしい」
「逆足とは思えない精密フィニッシュ」
「ベンチスタートの堂安の怒りの同点ゴール。気持ちが良い」
「フランクフルト弱いくせに堂安干してるのなんなん？笑」
冷遇されているレフティが、結果で見返してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKも動けず！５人を無力化した堂安の逆足弾！
現地４月25日に開催されたブンデスリーガの第31節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトがアウクスブルクとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった
この試合で貴重な同点ゴールを決めたのが、前節はまさかの出番なしに終わり、この試合でも後半頭からの途中出場となった堂安だった。
０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けると、利き足ではない右足で冷静にフィニッシュ。ブロックに来た相手４人とGKを無力化する見事なコントロールショットをファーサイドに流し込んでみせた。
日本代表10番の約４か月ぶりとなる圧巻の今季５点目に、ファンからは次のような声があがった。
「最高に良かった」
「逆足でしっかりコースを突いた同点弾は、技術と冷静さが噛み合った堂安律らしい一撃だね」
「スタメンで使ってほしい」
「逆足とは思えない精密フィニッシュ」
「ベンチスタートの堂安の怒りの同点ゴール。気持ちが良い」
「フランクフルト弱いくせに堂安干してるのなんなん？笑」
冷遇されているレフティが、結果で見返してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKも動けず！５人を無力化した堂安の逆足弾！