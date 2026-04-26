『仮面ライダーゼッツ』ゼッツ究極の姿を収めた“極限の夢”ビジュアル解禁 挿入歌はBACK-ON
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）より、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』挿入歌のカッコいいジャケット
4月26日放送の第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ（川平慈英）の夢の中で、ゼッツとうり二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れてしまい、リカバリーカプセムの力をもってしても直すことはできず、莫はゼッツへの変身能力を失ってしまう。
そんな中、ジーク（天野浩成）がねむ（堀口真帆）の力を利用し、現実の人間たちをナイトメアに改変して、悪夢を現実化していく。さらにねむを追い込むため、ジークのターゲットはもはやゼッツに変身できない莫にも向かう。絶体絶命の状況の中、莫が手にする極限の夢の力とは？
解禁となったビジュアルで中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは、いったいどのようなものなのか。
背後には、莫の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢（ナイトメア）たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。
そんなロードスリーブースターと相対するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。全身にエネルギーが渦巻くかのようならせん状のデザインが印象的だ。最終章を前に役者はそろい、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。
そして、音楽も新情報が解禁。仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌をBACK-ONが担当する。楽曲タイトルは「Kickstart」。4月29日に配信スタートとなる。
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』挿入歌のカッコいいジャケット
4月26日放送の第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ（川平慈英）の夢の中で、ゼッツとうり二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）。しかし、その代償としてゼッツドライバーは壊れてしまい、リカバリーカプセムの力をもってしても直すことはできず、莫はゼッツへの変身能力を失ってしまう。
解禁となったビジュアルで中央に立つのは、ゼッツ究極の姿、その名は仮面ライダーゼッツエクスドリーム。その名が表す“極限の夢”が持つ力とは、いったいどのようなものなのか。
背後には、莫の中に宿り、崩壊の悪夢を司る怪人「カタストロフゴアナイトメア」と、まだ存在自体が謎の悪夢（ナイトメア）たち、さらに仮面ライダードォーンや、強化されたロードスリーブースターが立ちはだかる。
そんなロードスリーブースターと相対するのは、初登場となる仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ。全身にエネルギーが渦巻くかのようならせん状のデザインが印象的だ。最終章を前に役者はそろい、決戦を感じさせる情報が盛りだくさんのビジュアルとなっている。
そして、音楽も新情報が解禁。仮面ライダーゼッツエクスドリームを彩る挿入歌をBACK-ONが担当する。楽曲タイトルは「Kickstart」。4月29日に配信スタートとなる。
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。