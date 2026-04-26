レジで「もたつく自分」にストレス7割超。シニア世代こそ現金よりスマホ決済が安全で楽になる理由
支払いの際、小銭が思うように財布から出せずにもたついてしまう、後ろに並ぶ人からの視線が気になる……。「買い物ストレス」に関する意識調査（2025年11月、JCB調べ）によれば、会計時の“自分のもたつき”にストレスを感じる人はなんと70％超。これは“他者のもたつき”の2倍以上だといいます。
現金離れが進み、スマートフォンによるキャッシュレス決済が主流となる昨今、一方で「使い方がよく分からない」「安全性や情報漏洩が不安」と利用をためらう人も少なくありません。今後、キャッシュレス化は避けられないものになるのでしょうか？
消費経済アナリストの渡辺広明さんに、キャッシュレス決済の最新事情について聞いてみました。
【調査】会計時に感じる、他人へのストレスは意外な結果
「キャッシュレス決済比率が4割を超えたとのことですが、今後、シニア世代にも浸透していくのでしょうか。現金の方が使い過ぎも防げて安心な気がしていますが、シニアにとってメリットはありますか」
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心理的障壁となる「セキュリティ」については、技術的に現金以上の安全性が確保されています。
具体的には、店舗側に本物のカード情報を渡さない「トークナイゼーション（身代わり番号）」技術や、本人しか解除できない「生体認証」により、情報漏洩や盗み見による不正利用のリスクを極小化しています。
万が一の紛失時も、スマホなら遠隔で即座に機能を停止でき、多くのサービスで不正利用の補償制度が整っている点は、現金にはない大きな強みです。
また、「使い過ぎ」への不安に対しても、決済のたびに届く「リアルタイム通知」により支出が即座に可視化されるため、むしろ現金より管理がしやすくなります。利用履歴が自動で残る「家計の見える化」は、記憶に頼った管理の負担を減らし、シニア世代にこそ大きな安心感をもたらします。
キャッシュレスは「目に見えないお金への不安」を「デジタルの確固たる守りと透明性」に変える手段であり、これが普及を後押しする鍵となるでしょう。
安全性が気になる人は、世界基準の安全性を備えた国際ブランドから選ぶのも手。日本発の国際ペイメントブランドとしても知られるJCBなどの国際ブランドの場合、24時間365日体制で「不正検知システム」が監視しており、不審な利用が検知された際には瞬時にカード利用を一時停止する措置がとられます。
また、「My安心設定」の「使いすぎブロック」を使えば利用額の上限を設定できるため、使い過ぎの心配もありません。こうした機能があれば、デジタルに苦手意識がある人も安心して使えるはずです。
渡辺 広明（わたなべ・ひろあき）プロフィール
消費経済アナリスト。コンビニ店長をキャリアのスタートにバイヤーやメーカーのマーケターとして 780品以上の商品開発に携わった経験から、消費者目線の現場とデータを掛け算し分かりやすいニュース解説など報道からバラエティまで幅広くメディアで活動中。
(文:渡辺 広明)
現金離れが進み、スマートフォンによるキャッシュレス決済が主流となる昨今、一方で「使い方がよく分からない」「安全性や情報漏洩が不安」と利用をためらう人も少なくありません。今後、キャッシュレス化は避けられないものになるのでしょうか？
【調査】会計時に感じる、他人へのストレスは意外な結果
Q. キャッシュレス決済はやはり不安です。シニア世代でも使えますか？＝＝＝
「キャッシュレス決済比率が4割を超えたとのことですが、今後、シニア世代にも浸透していくのでしょうか。現金の方が使い過ぎも防げて安心な気がしていますが、シニアにとってメリットはありますか」
＝＝＝
A. 行政や病院での導入が進み、シニア世代にとっても「生活必需品」に渡辺さん：シニア世代への拡大は確実に進むでしょう。行政のデジタル化や病院での導入が進み、選択肢の1つから「生活の必需品」へと変化しています。
心理的障壁となる「セキュリティ」については、技術的に現金以上の安全性が確保されています。
具体的には、店舗側に本物のカード情報を渡さない「トークナイゼーション（身代わり番号）」技術や、本人しか解除できない「生体認証」により、情報漏洩や盗み見による不正利用のリスクを極小化しています。
万が一の紛失時も、スマホなら遠隔で即座に機能を停止でき、多くのサービスで不正利用の補償制度が整っている点は、現金にはない大きな強みです。
また、「使い過ぎ」への不安に対しても、決済のたびに届く「リアルタイム通知」により支出が即座に可視化されるため、むしろ現金より管理がしやすくなります。利用履歴が自動で残る「家計の見える化」は、記憶に頼った管理の負担を減らし、シニア世代にこそ大きな安心感をもたらします。
キャッシュレスは「目に見えないお金への不安」を「デジタルの確固たる守りと透明性」に変える手段であり、これが普及を後押しする鍵となるでしょう。
【専門家が解説】キャッシュレス決済を検討するなら何がいい？端末にかざすだけで支払いが完了するスマホによるタッチ決済は、操作がシンプルでわずらわしい手順がないことが特長です。
安全性が気になる人は、世界基準の安全性を備えた国際ブランドから選ぶのも手。日本発の国際ペイメントブランドとしても知られるJCBなどの国際ブランドの場合、24時間365日体制で「不正検知システム」が監視しており、不審な利用が検知された際には瞬時にカード利用を一時停止する措置がとられます。
また、「My安心設定」の「使いすぎブロック」を使えば利用額の上限を設定できるため、使い過ぎの心配もありません。こうした機能があれば、デジタルに苦手意識がある人も安心して使えるはずです。
渡辺 広明（わたなべ・ひろあき）プロフィール
消費経済アナリスト。コンビニ店長をキャリアのスタートにバイヤーやメーカーのマーケターとして 780品以上の商品開発に携わった経験から、消費者目線の現場とデータを掛け算し分かりやすいニュース解説など報道からバラエティまで幅広くメディアで活動中。
(文:渡辺 広明)