ボートレース芦屋の「ゴールデンウイーク特選」が25日に開幕、12Rのドリーム戦は西山貴浩が逃げ切った。前半6Rは道中逆転、初日唯一の連勝を決めた。松田大志郎、枝尾賢が2走2連対。稗田聖也、河野真也が白星発進と好調をアピールした。

2日目の12Rは1号艇にゴールデンレーサー篠崎仁志（38＝福岡）が陣取る。前半3Rの3号艇を含め、いい枠が回ってきた。ここできっちりとリズムに乗せる。

インの篠崎が仁王立ち。初日3着2本と歯がゆい結果となったが、相棒15号機は決して悲観する動きではない。インから軽快に駆け抜ける。パワー抜群の河野が追走の1番手か。里岡は先捲りを仕掛けたい。ターン鋭い永田は艇団を割って浮上。岡村、田中孝は差し主体の攻めで連浮上へ。

＜1＞篠崎仁志 悪い感じがなくレースに行けている。現状は気になるところもない。ペラ調整はしないでいく。ただ、スタートが難しい。

＜2＞岡村将也 2走とも調整を変えたけど、合い切っていない。ターンとかに違和感がある。また違う感じを試してみる。

＜3＞里岡右貴 時間があったので本体も含めていろいろと調整できた。河野選手の見え方は違ったし、試運転では稗田選手の方が良かったが、あそこが上位だと思う。それなら普通。

＜4＞河野真也 足はいい。スタートして出たし、回っての足もいい。ただ、冷えるのはいいけど、暖かくなるとダメかも。ニードル調整くらいで。

＜5＞田中孝明 乗りづらいし起こしもきていないし、調整も分かっていない。でも、リプレー見ると周りと一緒ぐらいはあったので、乗りづらさは我慢。

＜6＞永田啓二 ペラは少し叩いた。出足も伸びも普通ですね。行き足は少し重さがある。