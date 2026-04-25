お金をかけずに賢くおしゃれを楽しむ「ユニクロ・GU・無印良品」のアイテムを使った着まわしコーデ3つを紹介します。教えてくれるのは、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さん。お出かけもおうち時間も快適に過ごせるスタイリングをぜひ参考に。

着まわしに便利なプチプラアイテム

A：ピンクニット

【写真】ひとり旅にぴったりな大人のカジュアルコーデ

スエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけではなく、肩かけや腰に巻いて差し色にしても。コットン混素材なので、軽快な着心地。

・ニット￥2490（ジーユー）

B：シャツ

インナーに羽織りに、使い勝手のいいシャツ。さわやかなブルーを選ぶとまじめになりすぎず、オンもオフも着まわしやすい。コットン100％ならではのさらっとした肌触り。

・シャツ￥3990（ユニクロ）

C：シアーブルゾン

羽織るだけで今っぽい印象をかなえる1枚。アウターとしてはもちろん、冷房対策や日よけに、今の時季から夏まで活躍すること必至。ジャストな丈感でスタイルアップにも貢献。

・ブルゾン￥2990（ジーユー）

D：サロペット

体型をさりげなくカバーしつつ、洒落感もあるサロペットは大人世代に人気上昇中のアイテム。肩のストラップは細めを選ぶと、子どもっぽくならずに着こなしがしやすい。

・サロペット［4月下旬発売予定］￥5990（無印良品／無印良品 銀座）

E：ジャケット＆パンツ

仕事や行事以外のシーンでも着やすいリラックス感のあるサイズのダブルジャケットにセミワイドパンツのセットアップ風。グレーは季節もシーンも問わず、着まわし力抜群。

・ジャケット￥6990、パンツ￥3990（ともにユニクロ）

F：Tシャツ

季節の変わり目に1枚あると便利な白Tシャツ。体型を拾いすぎないほどよい厚みで、七分袖を選べば、1枚で着るときに気になる二の腕をカバーしてくれるので安心。

・Tシャツ￥990（無印良品／無印良品 銀座）

G：スカート

おなか回りすっきり、脚長にも見せてくれるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびに揺れる裾がエレガント。春なら優しいカラーと合わせやすいカーキをチョイス。

・スカート￥3990（ユニクロ）

H：ボーダーカットソー

定番のボーダーは絶妙なピッチの太さで、膨張感なく着こなせるものを選んで。新鮮なイエロー×白は、春らしい華やかさもプラスしてくれて、きれいめにもカジュアルにも。

・ボーダーカットソー￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

I：カーディガン

着こなしのポイントになる鮮やかなグリーンカーディガン。1枚で着たり肩かけしたり、着まわし力もばっちり。これからの季節に欠かせないUVカット機能つき。

・カーディガン￥2990（ユニクロ）

J：スエットパンツ

トレンドのスエットも、初心者はゆったりしたストレート＆黒を選ぶと使いやすい。ハリ感のある生地で、部屋着やスポーツウェア見えせず、幅広いシーンで大活躍！

・スエットパンツ￥3990（ユニクロ：シー／ユニクロ）

ゆとりあるシルエットのサロペットなら動きやすい！（D＋F＋I）

家事しながらヨガをして、心も体もすっきり。ワイドシルエットのサロペットなら脚を開いても気にならない！ やわらかなニットカーデを羽織れば、体温調節もばっちり。

日差しを防ぐカラーサングラスがコーデのスパイスに（A＋E＋H）

春の紫外線は侮れない！ 帽子や日傘を使いにくいときは目からUVカットしてくれるサングラスを。カラーレンズなら威圧的にならず、着こなしのアクセントに。ほっこりしがちなボーダーも、こなれ感が出てかっこよく着られます。

・サングラス［UV400／ブルーライト対応］￥1990（無印良品／無印良品 銀座） 靴￥6900（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） イヤリング￥2200（アネモネ／サンポークリエイト）

小物は白で統一。品のいい大人のカジュアルコーデに（E＋F＋J）

自分を癒やすひとり旅へ行くなら、荷物は少なく身軽に。ダブルジャケットはカジュアルにもきちんとしたシーンにも使え、少ないアイテムで着まわしたい旅に重宝。リュックやスニーカーは白を選ぶと、春らしく軽快な装いに。

・帽子￥4950（ニューエラ） バッグ￥4990（無印良品／無印良品 銀座） 靴￥16940 （ニューバランス／ニューバランスジャパン） ピアス￥2750、ブレスレット￥3960（ともにアネモネ／サンポークリエイト）