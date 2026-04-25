え、そこ書く！？ 母の日の手紙にあった【5歳息子の本音】にびっくり！

これは筆者自身の体験です。今年の母の日、私は息子から手紙をもらうことを楽しみにしていました。毎年、息子は私に絵やお手紙をくれて、その度に胸が温かくなります。今年で5歳になった息子は、文字も書けるようになり、今年こそは「ありがとう」の言葉が並ぶだろうと心の中で期待していました。ですが、手紙には予想外の内容が書かれていて、驚きと共に心温まる気持ちを感じた出来事です。

息子からの母の日の手紙

今年の母の日、私は息子から手紙をもらうことを楽しみにしていました。毎年、息子は絵やお手紙をくれて、その度に胸が温かくなります。今年で5歳になった息子は、最近文字も書けるようになり、「ありがとう」の言葉が並ぶだろうと心の中で期待していました。しかし、手紙を開けた瞬間、予想外の内容が目に飛び込んできました。

予想外の内容に驚き

息子は普段、感謝の言葉をあまり口にしないタイプで、少し照れ屋なところがあります。今年もきっと恥ずかしさを込めて、素直で可愛い言葉を書いてくれるだろうと思っていた私は、手紙を開けてすぐ「お母さん、いつもありがとう」という言葉にホッとしました。ああ、やっぱり！ と思ったのも束の間、次に書かれていたのは、なんと食事に関する率直な意見でした。

息子の率直な意見に驚き

「でも、最近お母さんのせいで困っていることがあるんだ。夜ご飯の量が多すぎて苦しくなるの。幼稚園の給食はちょうど良いから、おかわりもできるんだよ」と書かれていました。私は一瞬言葉が出ませんでした。予想もしない手紙だったので、どう反応していいのか分からなかったからです。しかし、すぐに思いました。息子なりに「ありがとう」の気持ちを込めて、自分の思いを伝えてくれたと。

素直な気持ちが嬉しい贈り物

その後、息子は少し照れくさそうに「ありがとうね」と私に向かって言ってくれました。私は笑顔で「これからはご飯の量、少し調整してみるね」と答えました。そして二人で笑いながら食卓を囲みました。息子の素直な思いが込められた手紙は、予想外の内容でありながらも、何よりも嬉しい贈り物でした。

息子からの大切なメッセージ

この出来事を通して、私は「ありがとう」という言葉が必ずしも形式的である必要はないと感じました。息子は自分の気持ちを率直に表現してくれ、それが私にとって何よりも心に響きました。母の日、息子からもらった一番の贈り物は、言葉ではなくその率直な思いでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2026年3月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。