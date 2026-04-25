1日で地球44周分も走っていた国鉄の全国路線網　「角館線」「日中線」「香月線」など廃止された赤字ローカル線の記憶

「いい旅チャレンジ20000km」。1980（昭和55）年から1990（平成2）年まで行われていた国鉄（→JR）の全線完全乗車による増収効果を目論んだキャンペーンを知る人もいるのではないだろうか。日本国有鉄道＝国鉄は、1982（昭和57）年当時で鉄道営業キロ21387km、245線区、5290駅を誇っていた。そこを走る列車の運行距離は、毎日地球を44周（176万km）するほどだった。その路線のうち、地方交通線と呼ばれたローカル線は”175線区10170km”あり、そのなかでも収支の悪い路線は、バス輸送または第三セクター鉄道へと順次転換されていった。そんな「特定地方交通線」と呼ばれた83路線とは、どこに存在していたのか。国鉄時代に廃線または転換されたローカル線の歴史を垣間見ることにしよう。

※トップ画像は、第1次特定地方交通線としてバス路線へと転換された北海道を走っていた国鉄白糠線〔しらぬかせん〕。奥に見える鉄橋が旧線路跡＝1983年10月、写真所蔵／JLNA（1983国鉄の現状より）

国鉄再建への努力、地方交通線の転換

1982（昭和57）年の国鉄収支は、増収努力も実らず営業収入は予定を下回り、戦中〜戦後期に大量に採用した職員が退職を迎えたことによる退職手当などの増加や、地方交通線・地方バスの負担も増大し、同年に開業した東北・上越新幹線の減価償却費が増加したことなどにより、経営成績は1兆3778億円の損失を計上していた。

国鉄の全営業キロ2万3525km（在来線の側線扱いだった新幹線と船舶を含めた総営業キロ）のうち、地方交通線は1万170kmと全体の43%を占めていた。国鉄の輸送量全体（2219億人）から見れば、地方交通線の割合は5%（101億人）に過ぎなかったが、収入と支出のバランスは極めて悪く、赤字額は全体の31%にもおよび、国鉄財政の大きな負担となっていた。

1980年に制定された「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法（国鉄再建法）」に基づき、地方交通線の中でも旅客輸送密度が1日4000人未満、貨物輸送密度が4000トン未満の路線を対象に、「特定地方交通線」の指定が行われた。特に輸送量の少ない線区は、国民経済的にバス輸送が有利であるという考え方に基づき、順次バス輸送や第三セクター鉄道への転換を図っていった。このうち、1982（昭和57）年までに「廃止承認」され、第1次廃止対象となった路線は次の40線区、総延長729kmにものぼった。

■北海道8路線（白糠線〔しらぬかせん〕、渚滑線〔しょこつせん〕、相生線〔あいおいせん〕、興浜北線〔こうひんほくせん〕）、万字線〔まんじせん〕、岩内線〔いわないせん〕、興浜南線〔こうひんなんせん〕、美幸線〔びこうせん〕）

■青森県2路線（黒石線〔くろいしせん〕、大畑線〔おおはたせん〕）

■岩手県3路線（久慈線〔くじせん〕、宮古線〔みやこせん〕、盛線〔さかりせん〕）

■秋田県2路線（矢島線〔やしません〕、角館線〔かくのだてせん〕）

■宮城県1路線（丸森線〔まるもりせん〕）

■福島県1路線（日中線〔にっちゅうせん〕）

■千葉県1路線（木原線〔きはらせん〕）

■新潟県2路線（赤谷線〔あかたにせん〕、魚沼線〔うおぬません〕）

■静岡県1路線（清水港線〔しみずこうせん〕）

■富山県・岐阜県を走る1路線（神岡線〔かみおかせん〕）

■岐阜県2路線（樽見線〔たるみせん〕、明知線〔あけちせん〕）

■滋賀県1路線（信楽線〔しがらきせん〕）

■兵庫県3路線（高砂線〔たかさごせん〕、北条線〔ほうじょうせん〕、三木線〔みきせん〕）

■鳥取県2路線（倉吉線〔くらよしせん〕、若桜線〔わかさせん〕）

■徳島県1路線（小松島線〔こまつしません〕）

■福岡県5路線（添田線〔そえだせん〕、香月線〔かつきせん〕、勝田線（かつたせん）、室木線〔むろきせん〕、矢部線〔やべせん〕）

■佐賀県と福岡県を走る1路線（甘木線〔あまぎせん〕）

■熊本県1路線（高森線〔たかもりせん〕）

■大分県と熊本県を走る1路線（宮原線〔みやのはるせん〕）

■宮崎県1路線（妻線〔つません〕）

この40路線のうち、バスへの転換は20路線、第三セクター（鉄道）転換が17路線、私鉄に転換されたのは3路線（黒石線、大畑線）だけだった。

1975（昭和50）年当時の「九州地方」国鉄路線網。日本国有鉄道旅客局〔旅客事務用〕鉄道線路図より＝資料所蔵筆者

1975（昭和50）年当時の「北海道」国鉄路線網。日本国有鉄道旅客局〔旅客事務用〕鉄道線路図より＝資料所蔵筆者

第1次特定地方交通線としてバス転換により廃止された国鉄赤谷〔あかたに〕線。終点の東赤谷駅で＝1984年3月、新潟県新発田市

廃止直前のころの国鉄魚沼〔うおぬま〕線。赤谷線同様に第1次特定地方交通線として廃止→バス転換された。西小千谷駅で＝1984年3月、新潟県小千谷市

廃止除外された路線は49線区もあった

第1次特定地方交通線の40線区につづき、旅客輸送密度が1日2000人未満の路線が、1983（昭和58）年から1987（昭和62）年にかけて第2次（33線区）、第3次（12線区）の計45線区が選定され、運輸大臣（当時）あてに廃止申請が行われた。

これと同時に地元では、線区ごとに対策協議会が開かれ、代替輸送手段の確保といった問題について話し合いが行われた。そのなかで、バス転換か、第三セクターによる鉄道継続か、私鉄への転換が決められていった。第2次特定地方交通線として運輸大臣（当時）に申請された33路線のうち、代替路線バスが通行する道路に不備があるとして、2路線（岩手県／岩泉線〔いわいずみせん〕、三重県／名松線〔めいしょうせん〕）は除外され、最終的に31路線が対象線区となった。

こうした過程において、第2次および第3次の路線選定をするなかで、旅客輸送密度が2000人以下であっても、次の条件に該当した場合は、そもそも廃止路線から除外されていた路線もあった。

【ピーク時の乗客が1000人（バス輸送12台分に相当）を越える28路線】

■第2次 ◆長野県と新潟県を結ぶ飯山線〔いいやません〕

■第3次 ◆北海道／宗谷本線〔そうやほんせん〕・石北本線〔せきほくほんせん〕、富良野線〔ふらのせん〕・札沼線〔さっしょうせん〕・江差線〔えさしせん〕

◆青森県／津軽線〔つがるせん〕・五能線〔ごのうせん〕・八戸線〔はちのへせん〕

◆山形県と新潟県を結ぶ米坂線〔よねさかせん〕

◆福島県／磐越東線〔ばんえつとうせん〕

◆栃木県／烏山線〔からすやません〕

◆茨城県と福島県を結ぶ水郡線〔すいぐんせん〕

◆山梨県と長野県を結ぶ小海線〔こうみせん〕

◆三重県／参宮線〔さんぐうせん〕

◆兵庫県と岡山県を結ぶ姫新線〔きしんせん〕

◆鳥取県と岡山県を結ぶ因美線〔いんびせん〕

◆鳥取県／境線〔さかいせん〕

◆広島県／福塩線〔ふくえんせん〕

◆岡山県と広島県を結ぶ芸備線〔げいびせん〕

◆広島県／可部線〔かべせん〕

◆山口県と島根県を結ぶ山口線〔やまぐちせん〕

◆山口県／小野田線〔おのだせん〕

◆福岡県／香椎線〔かしいせん〕、後藤寺線〔ごとうじせん〕

◆佐賀県／唐津線〔からつせん〕

◆福岡県と大分県を結ぶ日田彦山線〔ひたひこさんせん〕

◆熊本県／三角線〔みすみせん〕

【代替バスが通行する道路が未整備となる7路線】

◆北海道／深名線〔しんめいせん〕

◆岩手県／山田線〔やまだせん〕

◆島根県と広島県を結ぶ／木次線〔きすきせん〕、三江線〔さんこうせん〕

◆愛媛県と高知県を結ぶ予土線〔よどせん〕

◆熊本県と鹿児島県を結ぶ肥薩線〔ひさつせん〕

◆宮崎県と鹿児島県を結ぶ日南線〔にちなんせん〕

【積雪により年10日以上にわたり代替バスの運行が不可能な2路線】

◆福島県と新潟県を結ぶ只見線〔ただみせん〕

◆福井県／越美北線〔えつみほくせん〕

【平均乗車キロ数が30km以上で輸送密度が1000人以上の12路線】

◆北海道／釧網本線〔せんもうほんせん〕、留萌本線〔るもいほんせん〕、日高本線〔ひだかほんせん〕

◆青森県／大湊線〔おおみなとせん〕

◆宮城県／気仙沼線〔けせんぬません〕

◆岩手県と秋田県を結ぶ花輪線〔はなわせん〕、北上線〔きたかみせん〕

◆岩手県／釜石線〔かまいしせん〕

◆岩手県と宮城県を結ぶ大船渡線〔おおふなとせん〕

◆山形県／陸羽西線〔りくうさいせん〕

◆福井県と京都府を結ぶ小浜線〔おばません〕

◆鹿児島県と宮崎県を結ぶ吉都線〔きっとせん〕

なお、この路線数には「除外から廃止に転じた路線」は含まない。

平行する道路の未整備を理由に第2次廃止対象路線から除外された国鉄・深名線。その後、道路整備が進んだことから民営化後となる1995年9月に廃止された。上幌加内駅〜政和駅間で＝1995年4月、北海道幌加内町

第2次、第3次と廃止された路線は43線区、読み方が難しい路線名も

特定地方交通線の廃止は、第1次の40線区に引き続き、第2次、第3次として43線区の廃止が承認された。そのうち、国鉄時代に廃止転換された路線は16線区、国鉄分割民営化後のJRになってからは27線区あった。内訳は、国鉄時代に廃止転換された路線は、第2次16線区（バス転換11路線、三セク転換４路線、私鉄転換1路線）で、JRとなってからは第2次15路線（バス転換8路線、三セク転換7路線）、第3次12路線（バス転換3路線、三セク転換9路線）である。

【国鉄の第2次廃止路線〔16線区〕】

◆北海道／胆振線〔いぶりせん〕、富内線〔とみうちせん〕、広尾線〔ひろおせん〕、瀬棚線〔せたなせん〕、湧網線〔ゆうもうせん〕、士幌線〔しほろせん〕、羽幌線〔はぼろせん〕

◆秋田県／阿仁合線〔あにあいせん〕

◆静岡県／二俣線〔ふたまたせん〕

◆岐阜県／越美南線〔えつみなんせん〕

◆三重県／伊勢線〔いせせん〕

◆福岡県／漆生線〔うるしおせん〕

◆佐賀県と福岡県を結ぶ佐賀線〔さがせん〕

◆宮崎県と鹿児島県を結ぶ志布志線〔しぶしせん〕

◆鹿児島県／宮之城線〔みやのじょうせん〕、大隅線〔おおすみせん〕

【第3次廃止路線（国鉄時代に申請され、JR化後に廃線となった路線）】

◆JR北海道7路線（第2次7路線／幌内線〔ほろないせん〕、松前線〔まつまえせん〕、歌志内線〔うたしないせん〕、標津線〔しべつせん〕、天北線〔てんぽくせん〕、名寄本線〔なよろほんせん〕中雄別〜雄別・名寄〜遠軽、池北線〔ちほくせん〕）

◆JR東日本4路線（第2次3路線／会津線〔あいづせん〕・真岡線〔もおかせん〕・足尾線〔あしおせん〕、第3次1路線／長井線〔ながいせん〕）

◆JR東海1路線（第3次1路線／岡多線〔おかたせん〕）

◆JR西日本5路線（第2次1路線／岩日線〔がんにちせん〕、第3次4路線／能登線〔のとせん〕、宮津線〔みやづせん〕、鍛冶屋線〔かじやせん〕、大社線〔たいしゃせん〕）

◆JR四国1路線（第3次1路線／中村線〔なかむらせん〕）

◆JR九州9路線（第2次4路線／山野線〔やまのせん〕、松浦線〔まつうらせん〕、上山田線〔かみやまだせん〕、高千穂線〔たかちほせん〕、第3次5路線／伊田線〔いたせん〕、糸田線〔いとだせん〕、田川線〔たがわせん〕、湯前線〔ゆのまえせん〕、宮田線〔みやだせん〕）

あらためて廃線になった路線名を見ると、こんなにも全国にたくさんのローカル線が存在していたのかと、驚かれた方もいたのではないだろうか。そして、読み方が難しい路線名はいくつあっただろうか。乗ったことがある、通学で使っていたなど、なつかしく思い出された方もおられたことだろう。廃止転換されたローカル線の数は、のべ83路線。これ以外にも国鉄時代に廃止された路線も少なからず存在する。JRになってからも、廃止された路線はもちろんあるわけだが、その話はまたの機会に。

国鉄二俣線から第三セクター・天竜浜名湖鉄道へと転換される前の遠江二俣〔とうとうみふたまた〕駅のようす。右側に写る車両は、第三セクター用に準備された車両「TH1形」。この駅は転換後、天竜二俣〔てんりゅうふたまた〕駅に改称された＝1987年1月1日、静岡県浜松市天竜区

第三セクター「樽見鉄道」に転換される前の国鉄樽見線＝1984年8月、岐阜県揖斐川町、写真所蔵／JLNA（1984国鉄の現状より）

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

【貴重画像】廃止されたローカル線の貴重画像や国鉄時代の北海道鉄道線路図など。国鉄ファン必見!（7枚）