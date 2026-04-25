“農家の娘”磯野貴理子「今年も栃木市でお米つくります」 鮮やかにトラクター操縦し田起こし「凄い カッコいいです」「様になってる」
タレントの磯野貴理子（62）が23日、自身のインスタグラムを更新。「『きり田んぼ』始動開始！今年も栃木市でお米つくります」と、今年も米作りを開始したことを報告した。
【動画】「凄い カッコいいです」鮮やかにトラクターを操縦する磯野貴理子 ※2枚目
磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。
投稿では、「まずトラクターで田起こししました」と、自らトラクターを走らせるパワフルな動画を披露。「キジいました」と、自ら撮影した、日本の国鳥であるキジの写真も添えた。
コメント欄には「貴理子さん、凄い カッコいいです 登山にお米作りに写真撮影」「トラクターすごいですね〜様になってる」「田植えも楽しみですね」「キジ 美しいですね」「今年も美味しいお米作って下さいね」「スゴい」などの声が寄せられている。
【動画】「凄い カッコいいです」鮮やかにトラクターを操縦する磯野貴理子 ※2枚目
磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。
投稿では、「まずトラクターで田起こししました」と、自らトラクターを走らせるパワフルな動画を披露。「キジいました」と、自ら撮影した、日本の国鳥であるキジの写真も添えた。
コメント欄には「貴理子さん、凄い カッコいいです 登山にお米作りに写真撮影」「トラクターすごいですね〜様になってる」「田植えも楽しみですね」「キジ 美しいですね」「今年も美味しいお米作って下さいね」「スゴい」などの声が寄せられている。