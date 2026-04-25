磯野貴理子　※2010年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの磯野貴理子（62）が23日、自身のインスタグラムを更新。「『きり田んぼ』始動開始！今年も栃木市でお米つくります」と、今年も米作りを開始したことを報告した。

【動画】「凄い カッコいいです」鮮やかにトラクターを操縦する磯野貴理子　※2枚目

　磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復活させた。

　投稿では、「まずトラクターで田起こししました」と、自らトラクターを走らせるパワフルな動画を披露。「キジいました」と、自ら撮影した、日本の国鳥であるキジの写真も添えた。

　コメント欄には「貴理子さん、凄い カッコいいです 登山にお米作りに写真撮影」「トラクターすごいですね〜様になってる」「田植えも楽しみですね」「キジ 美しいですね」「今年も美味しいお米作って下さいね」「スゴい」などの声が寄せられている。