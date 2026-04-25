「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「脱ぎっぱなし」の悩み

「うちの子、帰ってくると全部脱ぎっぱなしでさ……」

小学1年生のお子さんがいるママさんからこんな話を聞いた。

学校から帰ると、玄関を開けた瞬間、ランドセルをその場に置く。

上着は脱ぎながら歩いて、リビングのソファに適当に置かれている。

靴下はもっとひどく、片方が廊下、もう片方がテーブルの下にあることもあるそうだ。

「なんでこんなところにあるの……」

毎日それを拾うのが、地味にストレスだったという。

もちろん息子さんには何度も、「脱いだらカゴに入れて」「ちゃんと片づけて」と伝えた。

でも、「うん」と言うだけで変わらない。

これはどうにかしないと思い、息子さんにこう聞いたそうだ。

「どこにしまえばいいか、わかってる？」

すると、少し考えてから息子さんはこう言った。

「うーん……なんか置く場所がいろいろ違うからめんどくさい」

そこでママさんは息子さんにこう声をかけたそうだ。

「じゃあさ、一緒にどの場所にしまうか考えようよ！」

一緒に片付ける場所を考え、

最終的にランドセルを置く場所の近くに、服の収納場所を作って、しまいやすくしたそうだ。

そのママさんはこう話していた。

「決まった場所に戻してねって言っても、本人がやりにくいと習慣は続かないよね。整理整頓の習慣だって、子どもと一緒に考えることが大切だと思ったよ」

きれいに片付けられるようになろう

そのママさんが「片付けの習慣」を身につけさせるのに活用してくれたのが、小学校入学前後に身につけておきたい93のおやくそくをまとめた『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』という書籍だ。そのなかには、「ふくをきれいにかたづけよう」という項目がある。

・よごれた ふくは せんたくかごに いれよう。

・あらった あとの ふくは たんすに しまおう。

・くつしたは くつしたいれ したぎは したぎいれに いれよう。

・うわぎは ハンガーに かけて しまおう。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

さらに「おうちの方へ」では、このように書いてある。

些細なことでも自分でやりとげれば、自分は価値ある人間だと思えるようになります。「こんな立派なお兄さん・お姉さんになって、お洋服も自分でお片づけできて、すごいね！」と声をかけ、日常の小さなことから自己効能感を育てましょう。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

つまり、問題は「片づけるかどうか」ではなく、「片づけやすいかどうか」だ。

どれだけ正しいことを伝えても、やりにくければ続かない。

だからこそ大切なのは、「どうすればできるか」を子どもと一緒に考えることである。

小さなことでも、自分でできたという実感が、

「自分で考えて動く」基礎力をつくる土台になるだろう。