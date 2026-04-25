『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（34）

アランマーレ山形 若泉佳穂 前編

【バレーが楽しくなったのは中学２年くらいから】

「どんな状況でもトスを呼ばないといけない。負けていても、それが大差でも。自分が点を取れなかったら、勝てるものも勝てないポジションだと思っています」

2025−26シーズンをアランマーレ山形で過ごした若泉佳穂（26歳）は、オポジットというポジションの信念を語った。中学、高校ではレシーブを免除され、代わりにレシーブをするリベロがそばにいた。それだけ攻撃に特化したオポジットは、日本女子バレーでは珍しい。



アランマーレ山形のオポジット、若泉佳穂 photo by アフロスポーツ





「ずっとライトからの風景ですね。スパイクだけで、バレー人生を生きてきました。今はレシーブも練習していますし、『オールラウンドだったらよかった』って思う時もありますけどね」

若泉は邪気のない笑みを浮かべた。

福井県越前市に生まれた若泉は、本人の意志とは関係なく、バレーを始めることになった。

「うちの家系でバレーをやっていた人はいなかったんですけど、親が『集団行動を学ばせたい』と思っていたらしくて。地元の少年団はバスケかバレーしかなく、バスケは足が遅くて無理だと判断されて、自動的にバレーになったみたいです。

小学３年の時のある日、学校から帰ってきたら『体操服に着替えろ』と言われて車に乗せられ、『遊びに行くんかな？』って思っていたら、学校の体育館だったんです。そこでボールを持たされて、『さあ、やってみよう！』と。私からしたら『やってみようって何？』って感じでした」

彼女は楽しそうに笑う。３カ月ほど通った頃、「おまえ、もうやめないよな？」とユニフォームを手渡された。

「へたくそだったと思うし、よく見捨てずに教えてくれたと思います。でも、バレーが楽しいと思い始めたのは中学２年くらいからですかね。それまでは『監督がやれって言うから』『親に怒られるから』という感じが強かったんです。

中学のバレー部の先輩がバレーノートを書いて顧問の先生に出していたので、私もマネして出すようになって。先生のコメントが丁寧で、いいところは褒めてくれるし、ダメなところは叱られるんですけど、『ちゃんと見てもらえているんだ』と。いっぱいバレーについて考えられる時間ができました。それでちょっとうまくなり、楽しく感じられるようになったんです」

【V2リーグのチームに入って大活躍】

小学校でもレシーブはあまりやらず、点を取ることが使命だった。下に打つだけでは拾われるため、中学では対角の角のコースに打つことを極めた。高校では相手の気持ちになって、逆を突く決め方を常に考えるようになった。スパイクがアウトになることもあったが、少しずつ調整していった。

「きれいなトスを打つことが、試合で役に立つとは思えなくて。その分、練習ではとことん考えて狙っていました」

そう腹を括れるところが、オポの流儀につながった。福井工大福井高校では全国屈指のスパイカーとして名を馳せ、2017年のインターハイ準々決勝では石川真佑を擁する下北沢成徳と対戦し、激しい撃ち合いを制した。

「めっちゃ対策されていましたね。こちらも（石川を）対策していましたけど、なかなか止められなくて、最後においしいところだけ持っていった感じだったと思います。でも、その日は試合前から、『いけるぞ』って気がしていたんです」

同級生には上坂瑠子（Astemoリヴァーレ茨城）がいたが、若泉は絶対的エースとして君臨していた。

「高校の時は、私に（トスを）上げるのが当然って感じでした。今となっては、（上坂）瑠子の存在はありがたかったなと思いますね。彼女も決定力だけでなく、安定感があった。高校を卒業してから６年間もトップリーグでやっているんだからすごいですよね。今では『高校生のときは生意気でごめんね』って思います（笑）」

中京大学でプレーしたあと、若泉が飛び込んだのはＶリーグでV1昇格を目指していたV2のブレス浜松だった。すると１年目で最優秀新人賞、２年目で得点王、３年目（2024−25シーズンからの新Ｖリーグ）でベスト6と、着実に結果を残してきた。それでも、SVリーグのチームからは声がかからなかった。

「『Ｖリーグで目立ったら、SVリーグにいける』と思っていたんですが、見通しが甘かったですね（苦笑）。だから３年目が終わったあとに、自分から売り込みました。それでアランマーレの練習に参加して加入が決まったんですが、『やばい、無職になっちゃう！』って気づいて焦りました（笑）。その覚悟を持っていないと来られない場所ですよね」

【SVリーグの"洗礼"も乗り越えて】

SVリーグ1年目となった今シーズン、若泉は483得点を記録した。総得点は日本人９位。チームが最下位と苦しんだことを考えると大健闘だ。

「シーズン序盤はSVリーグの"洗礼"を受けまくりでした。スパイクが通らず、全部止められて、『私、やっていけないかもしれない。こんなにできないんだ』となりました。とにかく打数を増やすしかなくて、それで対策されたら、できることを増やすしかないと気持ちを切り替えました。前半戦がグダグダだったわりには、（得点数は）伸びたと思いますね」

若泉は試練のなかで成長していった。実戦を多く重ねて、必要な強さを身につけた。試合に出続け、スパイカーとして重荷を背負ってきたことの賜物だ。

「ＶリーグからSVリーグのチームに入って活躍するのは夢があるし、私が活躍することで『いけるかも』と思ってくれる人がいたらうれしいです。コートに立つことは、あくまでスタートライン。そこからの活躍が必要なことは、肝に命じています」

若泉はそう言って、オポの自負をあらためて語った。

「外国人オポには負けたくないですね。どうしても外国人選手が入りやすいポジションだし、身長が高い選手には高いトスが上げられて楽でしょうけど、だからこそ負けたくない。得点力で相手に警戒されたいし、味方から『上げればなんとかしてくれる』と託される選手になりたいです」

（後編：【ハイキュー‼×SVリーグ】「憧れ」はウシワカ、「推し」は赤葦京治 ミスのあとのタスクフォーカスに共感＞＞）

【プロフィール】

若泉佳穂（わかいずみ・かほ）

所属：アランマーレ山形（2025−26シーズン）

1999年８月20日生まれ、福井県出身。身長175cm、オポジット。小学３年でバレーを始める。福井工業大学附属福井高校時代は、インターハイ、春高バレーに出場。中京大学を経て2022年にV.LEAGUE Division2のブレス浜松に入団。最優秀新人賞、得点王、ベスト６など多くのタイトルを受賞した。2025年、アランマーレ山形に入団した。