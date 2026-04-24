渡辺美奈代、手作りバナナパイに反響「高級ホテルで出てきそう」「コーヒーとの組み合わせもおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/04/24】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月23日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「焼色が美しすぎる」手作りお菓子と韓国コーヒー
渡辺は「おやつにバナナパイとコーヒー」とつづり、手作りスイーツでおやつ時間を楽しむ様子を公開。こんがりと美しい焼色がついたバナナパイに、バナナの輪切りとホイップクリームを添え、美しく盛り付けた様子を披露した。また「コーヒーは韓国で購入したコーヒーです」と、傍らに置かれたコーヒーについて説明している。
この投稿には「高級ホテルで出てきそう」「盛り付けセンスが抜群」「バナナパイ美味しそう」「焼色が美しすぎる」「食べてみたい」「コーヒーとの組み合わせもおしゃれ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「焼色が美しすぎる」手作りお菓子と韓国コーヒー
◆渡辺美奈代、手作りのバナナパイを披露
渡辺は「おやつにバナナパイとコーヒー」とつづり、手作りスイーツでおやつ時間を楽しむ様子を公開。こんがりと美しい焼色がついたバナナパイに、バナナの輪切りとホイップクリームを添え、美しく盛り付けた様子を披露した。また「コーヒーは韓国で購入したコーヒーです」と、傍らに置かれたコーヒーについて説明している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「高級ホテルで出てきそう」「盛り付けセンスが抜群」「バナナパイ美味しそう」「焼色が美しすぎる」「食べてみたい」「コーヒーとの組み合わせもおしゃれ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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