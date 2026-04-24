懐かしの“あの頃”へタイムスリップです。昭和と平成の雑貨やおもちゃなどを集めた企画展が、長野市の百貨店で始まり、訪れた人を楽しませています。



赤電話など、昔懐かしい、でもどこか哀愁が漂う昭和の街並み。

長野市のながの東急百貨店で24日から始まった「昭和平成レトロ展」です。



中村柊斗記者

「こちらには当時の写真館が再現されています。写真も、よく見ると白黒です」



会場には昭和と平成を象徴するアイテム、約800点が展示されています。訪れた人は当時を懐かしみ、思いを馳せていました。





70代（長野市内から）「もう懐かしくて、全部懐かしいです」60代（長野市内から）「（思い出に残っているのは？）我々はラジカセの時代です。なかなか手に入らないっていうことで、親に相当頼んで買ってもらった記憶もあります」中村柊斗記者「こちらには、当時のレコードがずらりと並ベられています」また、他にはこんなスペースも。中村柊斗記者「こちらは、90年代初期の若者の部屋を再現したコーナーとなっています」昭和平成文化研究家 山下メロさん（45）「バイトで貯めたお金で、頑張っていろいろ買い揃えて、部屋をおしゃれにしたいけどうまくいかないっていう、悩める時期（の部屋）。今と違って、これがかっこいいと思っていたんだとか、意味分からないみたいなことを、なるべく感じてほしい」レトロな文化を体感できる企画展は、5月11日まで開かれています。