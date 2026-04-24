赤ちゃんの風呂あがりの日課は？ ママにいつもやられる「スリスリもみもみ」の謎…【書評】
【漫画】本編を読む
赤ちゃんの、赤ちゃんによる、赤ちゃんのための「屋台」を舞台とした漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。今夜もおしゃべり好きな赤ちゃんたちが、まるで会社帰りのサラリーマンのように小さな屋台に集ってくる。いつもは「赤ちゃんあるある」をミルクのつまみに語り合うが、今宵は「お風呂」がテーマのようだ。
屋台の常連客・のんちゃんとモモコはこの日、大将を交えて「お風呂あがりの日課」について話していた。大将は風呂あがりのミルクが何よりの楽しみ。モモコは、入浴後に保湿クリームを塗ってもらう時間がお気に入りだという。
一方、まだお風呂に慣れないのが、月齢の低い双子の赤ちゃん。お風呂が苦手というより、ひとりずつ入るせいで離れ離れになるのがさみしいのだという。同じく新生児の聖司はといえば、温かい湯船はママのお腹の中に少し似ていて「きらいじゃない」と語る。
お風呂や沐浴で見せる赤ちゃんの表情は実にさまざま。泣いてしまう子もいれば、うとうとする子、気持ちよさそうに笑う子もいる。それぞれが、「屋台ヤケミルク」で語られたような思いを胸に、お風呂の時間を過ごしているのかもしれない。
文＝ハララ書房