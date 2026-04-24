ABEMAにて4月28日午後10時より放送を開始する婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』に参加する“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキングが公開された。

（関連：【画像あり】“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキング一覧）

本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

女性陣は年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

参加女性は人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）の3人。スタジオMCはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。

ABEMA公式Xにて本番組について投稿した”30代婚活の現実”に関する投稿は、2600万インプレッション（※2026年4月24日時点）を超え、放送前から大きな話題を呼んでいる。

今回公開されたランキングは、本プログラムに参加する男性陣を年収順に一覧化したもの。平均年収は2000万円超、平均年齢は30.6歳で、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家のほか、医師やミスタージャパングランプリなどが名を連ねている。

なお、婚活ビギナーの女性3人をサポートするのは、累計成婚実績1300組以上の恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏。男性30人全員と個別に面談を行った植草氏は、「学歴や年収、職業だけでなく外見もモデル並みの男性が勢ぞろい」「彼らがもし婚活現場にいたら、一瞬で成婚してしまうのではないかと思うほどの、貴重な存在の方々」とコメントを寄せた。

■恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏のコメント

Q1.「30日で結婚を決める」「ハイスぺ男性を選べる」という独自ルールについてどのような印象をお持ちになりましたか。

植草氏：30日間で結婚相手を決めるのは、短いという印象を持たれるかもしれません。ただ本気で結婚したいと思い正しいセオリーで活動すれば、決して無理ではない期間です。しかも厳選された好条件の男性陣から選べるとは、夢のような企画で驚きました。

Q2.集まったハイスぺ30人男性は、どんな印象でしたか。

植草氏：さまざまな職業やキャラクターの男性がいらっしゃり、学歴や年収、職業だけでなく外見もモデル並みの男性が勢ぞろいという印象です。彼らがもし婚活現場にいたら、一瞬で成婚してしまうのではないかと思うほどの、貴重な存在の方々だと思います。

Q3.どんな女性に見てもらいたい番組ですか。

植草氏：今婚活中の女性はもちろんのこと、これから婚活をしたいと思っている人、自分に自信がもてず足踏みしている人にも、ぜひ見ていただきたいです。特に婚活中の方には、これまでの婚活の何がよくなかったのか、これからはどうしていけばよいのか参考になるはずです。

（文＝リアルサウンドテック編集部）