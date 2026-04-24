清原和博、FA移籍で阪神を選ばなかった理由「僕が…」
元プロ野球選手で野球解説者の清原和博氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「清原さん&野村さんが現役時代に行きたかった球団は!? 今でも腹立つエピソードとは!?」に出演。FA移籍先に阪神を選ばなかった理由を明かした。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○阪神ではなく巨人を選んだ理由
「現役時代、ほかにも行きたい球団があった」という質問に対し、「◯」の札を挙げた清原氏は、「皆さんご存知だと思うんですけど、 FAで巨人と阪神で悩んでジャイアンツを選びましたけど、やっぱり阪神ですかね」と、改めて阪神の名前を挙げた。
当時の決断について、清原氏は「自分の野球人生を振り返った時に『俺、阪神に行ってたらどうなってただろうな?』みたいな」と考えることがあるそう。その一方で、最終的に巨人入りを決めた理由としては、「当時タイガースが暗黒の時代やったんですよ。 だから僕1人で行っても……(と思った)」「僕が15勝するようなピッチャーなら球団も変わると思うんですけど、バッターの場合はそんなに(変わらない)」と説明。野手一人の力では当時の状況を打破することは難しいという、当時の判断を振り返った。
また、「すごいじゃないですか、阪神ファンって。やっぱり負けたり(したら)」と話す清原氏に対し、上田まりえが「いろいろものが飛んできたり、ヤジがあったりすると聞きますけど」と反応。すると、清原氏は「僕の場合はね、やっぱり大阪出身っていうのもあったし、タイガースファンから物を投げられたことないんですよね。ヤジられたりはするんですけど、そのヤジに手を上げて返すんで。『関西人、大阪人が言うようなヤジやな』みたいな感じで僕もちょっとウケてしまうんですよ」と明かした。
さらに、今までで最も印象に残っているヤジを問われると、「近鉄と藤井寺球場でやった時、ファールを打ったんですよね。その時に大きな声で『おい、清原! ビールこぼれた! 弁償せえ!』とか。面白すぎるんで、打席外して」というエピソードを話し、スタジオを沸かせていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○阪神ではなく巨人を選んだ理由
「現役時代、ほかにも行きたい球団があった」という質問に対し、「◯」の札を挙げた清原氏は、「皆さんご存知だと思うんですけど、 FAで巨人と阪神で悩んでジャイアンツを選びましたけど、やっぱり阪神ですかね」と、改めて阪神の名前を挙げた。
また、「すごいじゃないですか、阪神ファンって。やっぱり負けたり(したら)」と話す清原氏に対し、上田まりえが「いろいろものが飛んできたり、ヤジがあったりすると聞きますけど」と反応。すると、清原氏は「僕の場合はね、やっぱり大阪出身っていうのもあったし、タイガースファンから物を投げられたことないんですよね。ヤジられたりはするんですけど、そのヤジに手を上げて返すんで。『関西人、大阪人が言うようなヤジやな』みたいな感じで僕もちょっとウケてしまうんですよ」と明かした。
さらに、今までで最も印象に残っているヤジを問われると、「近鉄と藤井寺球場でやった時、ファールを打ったんですよね。その時に大きな声で『おい、清原! ビールこぼれた! 弁償せえ!』とか。面白すぎるんで、打席外して」というエピソードを話し、スタジオを沸かせていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。