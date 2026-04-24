ルナソルの夏コレクションが登場。鮮やかでみずみずしいサマーメイクを楽しめるアイシャドウやリップがずらり

トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は、2026年4月24日から夏の新作コレクション「JUICY＆DEWY」を販売しています。

アイシャドウは先行販売でも大好評

今回登場するルナソルの夏コレクションは、"JUICY＆DEWY"がテーマ。夏の光に映える鮮やかな色彩と輝きと、みずみずしい質感の仕上がりが特徴です。軽やかで生命感あふれるサマーメイクを楽しめるラインアップ。

ルナソル アイカラーレーションN

・21 Peach Fusion

新色「21 Peach Fusion（ピーチフュージョン）」は、まばたきするたび滴るような輝きを放つ、ピンクグラデーションの4色セットアイシャドウです。

肌なじみが良く、幅広い肌トーンに調和するピンクオレンジで使いやすく、春から初夏にかけてぴったりの配色。先行発売時は品薄状態となるほどの反響があった人気カラーです。

・20 Icy Sugar

軽やかな甘さのあるラベンダーカラーと、みずみずしい輝きが涼しげな印象を演出してくれるアイシーな4色パレットです。

価格は各色7700円。

デューイリフレクトリップオイル

ぷるんと水膜のようにフィットするリップオイル。

・01 Plum Glaze

「01 Plum Glaze」は、青みピンクが優美な印象の果実のようなカラーです。

・EX01 Sea Foam（限定色）

儚げな海の泡のような、ブルーやグリーンのパールの輝きの限定色です。

他にも、「02 Berry Pop」「03 Cherry Drop」「04 Tangerine Honey」「05 Sunny Splash」のカラーが登場しています。

価格は各色3850円。

ネイルポリッシュ

・EX59 Mint Mirage

ひと塗りで、見たままの鮮やかな発色を叶えるネイルポリッシュです。ムラなく均一な塗り心地で、ツヤが弧を描くような美しい仕上がりが特徴。

ミントのような涼し気な輝きで、夏らしい指先に仕上がります。

同時に、プリズムカラーの「EX60 Mermaid Dew」も登場。

価格は2200円です。

2026年夏コレクション「JUICY＆DEWY」の詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部