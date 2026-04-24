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「自分は大丈夫」と放置してない？日本でメンタル不調に陥る人に共通する「7つの危険サイン」

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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【あなたはどう？】そりゃメンタル不調になるよ…。日本で心がボロボロな人の共通点7つ」と題した動画を公開した。動画では、現代の日本社会でメンタル不調に陥りやすい人が抱える共通の要因と、その改善に向けた具体的な考え方が解説されている。



Ryota氏は、メンタル不調になる人の共通点として7つの要素を挙げる。1つ目に「理解してくれる人が周りにいない」ことによる孤独感を指摘し、人は理解されることで一番癒されると語る。2つ目に「激務で人格否定の職場」、3つ目には「合わない人が身近にいる」状況を挙げ、これらが精神的な緊張状態や逃げ場のないストレスを生むと解説する。



4つ目の「理想が高すぎて不安」という点について、Ryota氏は「反発して理想を高くする」心理が働き、現実の自分との差から劣等感を抱いてしまうと説明。「現実の自分を受け入れなきゃいけない」と語り、まずは暮らしの安定を優先すべきだと説く。



さらに、5つ目として「睡眠不足と運動不足」を指摘。スマートフォンの普及による睡眠の質の低下や、運動習慣の欠如がメンタルに直結するとし、週に数回の有酸素運動を推奨する。6つ目の「不安情報ばかり見ている」点では、受動的に入ってくるネガティブな情報に制限をかけ、主体的に良い情報を取りに行くことの重要性を説く。最後となる7つ目の「他人の目を気にしすぎている」については、村社会的な背景を持つ日本特有の文化に触れ、他人の評価よりも自分らしい方向へ進むことの大切さを強調した。



最後にRyota氏は、メンタル不調を防ぐためには、自分に合ったストレスの少ない環境を選ぶことが重要だと結論付ける。「ちょっと減らすっていう積み重ね」が心の安定を維持する鍵であり、自分の心を自分で守るための小さな改善を続けることが求められると総括した。