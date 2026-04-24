大江千里、約3年ぶりのオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大江千里の9thオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』が、6月24日にリリースされることが決定した。

■これまでのキャリアの集大成的なバラエティに富んだ大作

今作は、2023年の『Class of ’88』以来約3年ぶりとなるオリジナルジャズアルバム。自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（Ba）、Ross Pederson（Dr）を迎えてレコーディングしたアコースティックなジャズまで、これまでのキャリアの集大成的なバラエティに富んだ大作となっている。

収録曲の詳細は決まり次第、特設サイトで発表される予定。また、このアルバムを引っさげて、7月からはライブツアー『大江千里ソロコンサート2026年夏「ふたつの宿題～黒画用紙ではりつめて～」』が開催される。

■大江千里 コメント