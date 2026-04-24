ミスド、新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」4．27発売！ もぐもぐ食感の“フローズン”も同時展開
「ミスタードーナツ」は、4月27日（月）から、2つの食感が楽しめる新感覚エアリードーナツ「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】味は2種類！ 風味豊かなカスタードシュガーもおいしそう
■新感覚の“サクぽふん食感”
今回台湾ドーナツをヒントに開発された「サクぽふん」は、外側の“サクサク”食感と、中の軽やかな“ぽふん”食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の、素朴でやさしい甘さのドーナツ。
ラインナップには、やさしいミルク風味のシュガーを合わせた「サクぽふん ミルクシュガー」と、風味豊かなカスタードシュガーをまぶした「サクぽふん カスタードシュガー」の2種類が用意される。
いずれも、軽やかな口当たりのドーナツ生地に「ミスタードーナツ」オリジナルの液をつけてフライで揚げており、手に取った時の独特のごつごつ感や“サクぽふん”とした軽やかな食感が楽しめる。
また同日より、世界のスイーツからヒントを得て、これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材を組み合わせたフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」が登場する。
香港の定番デザートをイメージしたドリンクは、マンゴー味の氷を使った「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と、パイン味の氷を使った「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類から選べる。
【写真】味は2種類！ 風味豊かなカスタードシュガーもおいしそう
■新感覚の“サクぽふん食感”
今回台湾ドーナツをヒントに開発された「サクぽふん」は、外側の“サクサク”食感と、中の軽やかな“ぽふん”食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の、素朴でやさしい甘さのドーナツ。
いずれも、軽やかな口当たりのドーナツ生地に「ミスタードーナツ」オリジナルの液をつけてフライで揚げており、手に取った時の独特のごつごつ感や“サクぽふん”とした軽やかな食感が楽しめる。
また同日より、世界のスイーツからヒントを得て、これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材を組み合わせたフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」が登場する。
香港の定番デザートをイメージしたドリンクは、マンゴー味の氷を使った「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と、パイン味の氷を使った「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類から選べる。