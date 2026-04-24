リサイクルショップにローソンの店頭看板そっくりの巨大なルームランプが売られていた――。そんな目を引く光景を撮影した写真がXで注目を集めています。



【写真】ハードオフ売り場で目を引く“ローソンの看板”

投稿したのは、中古ゲーム相場の最新情報を発信しているナイトメアさん（@Nightmaregameb）。プリンタやシュレッダーが並ぶ売り場の通路に、青地に白い文字が入ったローソンの看板そっくりのものがぽつんと立っていたといいます。



「異様な存在感を放っていた」と振り返るナイトメアさん。近づいて確認すると、それは高さが男性の身長ほどもある大型のルームランプで、本物の看板と見まがうほどのデザインでした。



「最初は本物の看板かと思って『マジか！』となりましたが、よく見ると看板風ルームランプでした」



驚いたのは見た目だけではありませんでした。値札には「クイズの景品」「電池ボックス劣化のため改造」といった記載があり、「そんなキャンペーンあったっけ？」と首をかしげながらも、店がここまで手を加えていることに感心したといいます。価格については「本当に店の看板としても使えそうなのに、結構安いと感じました」と話します。



普段から週末にリサイクルショップを巡ることが多いというナイトメアさんですが、今回の看板風ルームランプは特に印象に残ったそう。見つけた瞬間から、さまざまな使い道が思い浮かんだといい、「会社のオフィスに置いて商売を始めたいですね（笑）」とアイデアを語ります。



投稿後には出所に関する情報も寄せられ、高嶋政伸さんのCM関連の景品だったことが判明。さらに音声が流れる仕様らしいことも分かり、「叶うなら電源が入った姿も見てみたい」と興味は膨らんでいるといいます。