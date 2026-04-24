コスパ最強のスコアアップ術！？ゴルフ場で「2000円の投資」が劇的なメンタル回復をもたらす理由

数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。

調子が悪い時、あなたはどうやって流れを変える？

ゴルフのラウンド中、どうしても調子が上がらず気分が沈んでしまう時、あなたならどうしますか？漫画『ゴルフは気持ち』には、非常にユニークで実践的な「メンタルリセット術」が紹介されています。主人公は、自分より上手い相手とのラウンドで落ち込んだ気分を変えるため、ある思い切った行動に出ます。

気分を変えるための「2000円の投資」とは

主人公が行ったのは、売店でキャディさんにプレゼント（レディース用のボール等）を買うという計2000円の「投資」でした。すると、キャディさんが「左の方が絶対安全ですよ」「ラフでもいいから左で！」と、非常に熱心かつ的確なアドバイスをくれるようになります。

「自分の気分を良くする」ことが最大の武器になる

このキャディさんとの良好なコミュニケーションによって、主人公は安心感を得て、劇的に気分が好転します。心に余裕が生まれたことで、結果的にナイスパーやバーディチャンスを生み出せるようになりました。 作中の「2000円で気分がよくなりゃ安いものよ」という言葉の通り、ゴルフはほんのちょっとしたきっかけで気分が変わり、気分さえ良くなれば何事もうまくいくようになるスポーツです。自分なりの「気分を上げるための投資（きっかけ作り）」を持っておくことが大切ですね。