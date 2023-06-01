プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング」 「甘辛ジャガバター」 「炒めキャベツのオープンサンド」 の全3品。
生野菜や旬の野菜を使って。このシーズンにぴったりのみずみずしい献立です。

【主菜】牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング
牛肉でボリュームアップしてメインのおかずに。玉ネギの辛味が気になる方は新玉ネギを使うと良いですね。

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調理時間：20分
カロリー：370Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)150g
スナップエンドウ  8~10本 レタス  2~3枚
キュウリ  1本 プチトマト  4個
＜玉ネギドレッシング＞
  玉ネギ  1/4個
  ショウガ  1片
  きび砂糖  小さじ1
  酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ2
  オリーブ油  大さじ2

【下準備】

牛肉は大きければ7〜8cmの食べやすい長さに切る。

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スナップエンドウは両側の筋を引く。レタスは食べやすくちぎる。キュウリは端を切り落とし、薄い輪切りにする。 プチトマトはヘタを取り横半分に切る。

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＜玉ネギドレッシング＞の玉ネギは3〜4cm角に切る。ショウガは皮をつけたままザク切りにする。

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【作り方】

1. ＜玉ネギドレッシング＞の材料をミキサーで均一になるまでかくはんし、器に移す。

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ハンドブレンダーも使用できます。
2. 熱湯でスナップエンドウをゆで、柔らかくなったらザルに上げ粗熱を取る。

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3. (2)の鍋で牛肉をゆでる。火が通ったら水にとり、粗熱を取り、ザルに上げて水気をきる。

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氷水で冷やすと牛肉がかたくなるので、常温の水で冷やしてください。
4. 器にレタスとキュウリを盛り、上に(3)の牛肉をのせる。スナップエンドウとプチトマトを彩りよく飾る。＜玉ネギドレッシング＞をかける。

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【副菜】甘辛ジャガバター
ジャガイモとバターは相性ピッタリ。サッパリした新ジャガを少し甘めの味付けで。

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調理時間：15分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

新ジャガイモ  2~3個(150g)
バター  20g
きび砂糖  大さじ1
水  大さじ1
塩  少々
ドライパセリ  (あれば)少々

【下準備】

新ジャガイモは皮ごときれいに水洗いする。ラップで包み、電子レンジで3〜4分加熱する。2〜3等分に切る。

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中央まで加熱しましょう。竹串を刺してみて、スッと通ればOKです。

【作り方】

1. 鍋にきび砂糖と水を入れ、混ぜ合わせたら中火にかける。きび砂糖が溶けてフツフツとトロミが付いてきたら、バターと新ジャガイモを加えてからめる。

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2. 塩で味を調え、ドライパセリをからめて器に盛る。

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【主食】炒めキャベツのオープンサンド
黒コショウが香る炒めキャベツをたっぷり挟んで、チーズをかけて焼きました。

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調理時間：20分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

フランスパン  4切れ
粒マスタード  大さじ2
＜キャベツ炒め＞
  キャベツ  1~2枚
  ベーコン  1枚
  オリーブ油  小さじ1
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々
ピザ用チーズ  適量

【下準備】

フランスパンは厚さ2cmくらいに斜めに切る。片面に粒マスタードをぬる。

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キャベツをのせやすいように表面積を大きく切りましょう。
＜キャベツ炒め＞のキャベツはせん切りにする。ベーコンは粗みじん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油とベーコンを入れ、中火にかける。ベーコンから脂が出たらキャベツを加えて炒め、塩と粗びき黒コショウで味付けをする。

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2. (1)を4等分にしてフランスパンにのせ、ピザ用チーズをかける。オーブントースターでチーズが溶けるまで焼く。

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