【今日の献立】2026年4月24日(金)「牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング」 「甘辛ジャガバター」 「炒めキャベツのオープンサンド」 の全3品。
生野菜や旬の野菜を使って。このシーズンにぴったりのみずみずしい献立です。
【主菜】牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング
牛肉でボリュームアップしてメインのおかずに。玉ネギの辛味が気になる方は新玉ネギを使うと良いですね。
調理時間：20分
カロリー：370Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
スナップエンドウ 8~10本 レタス 2~3枚
キュウリ 1本 プチトマト 4個
＜玉ネギドレッシング＞
玉ネギ 1/4個
ショウガ 1片
きび砂糖 小さじ1
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
オリーブ油 大さじ2
スナップエンドウは両側の筋を引く。レタスは食べやすくちぎる。キュウリは端を切り落とし、薄い輪切りにする。 プチトマトはヘタを取り横半分に切る。
＜玉ネギドレッシング＞の玉ネギは3〜4cm角に切る。ショウガは皮をつけたままザク切りにする。
ハンドブレンダーも使用できます。
2. 熱湯でスナップエンドウをゆで、柔らかくなったらザルに上げ粗熱を取る。
3. (2)の鍋で牛肉をゆでる。火が通ったら水にとり、粗熱を取り、ザルに上げて水気をきる。
氷水で冷やすと牛肉がかたくなるので、常温の水で冷やしてください。
4. 器にレタスとキュウリを盛り、上に(3)の牛肉をのせる。スナップエンドウとプチトマトを彩りよく飾る。＜玉ネギドレッシング＞をかける。
【副菜】甘辛ジャガバター
ジャガイモとバターは相性ピッタリ。サッパリした新ジャガを少し甘めの味付けで。
調理時間：15分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
バター 20g
きび砂糖 大さじ1
水 大さじ1
塩 少々
ドライパセリ (あれば)少々
中央まで加熱しましょう。竹串を刺してみて、スッと通ればOKです。
2. 塩で味を調え、ドライパセリをからめて器に盛る。
【主食】炒めキャベツのオープンサンド
黒コショウが香る炒めキャベツをたっぷり挟んで、チーズをかけて焼きました。
調理時間：20分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
粒マスタード 大さじ2
＜キャベツ炒め＞
キャベツ 1~2枚
ベーコン 1枚
オリーブ油 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ピザ用チーズ 適量
キャベツをのせやすいように表面積を大きく切りましょう。
＜キャベツ炒め＞のキャベツはせん切りにする。ベーコンは粗みじん切りにする。
2. (1)を4等分にしてフランスパンにのせ、ピザ用チーズをかける。オーブントースターでチーズが溶けるまで焼く。
生野菜や旬の野菜を使って。このシーズンにぴったりのみずみずしい献立です。
【主菜】牛しゃぶのおかずサラダ玉ネギドレッシング
牛肉でボリュームアップしてメインのおかずに。玉ネギの辛味が気になる方は新玉ネギを使うと良いですね。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：370Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）牛肉 (薄切り)150g
スナップエンドウ 8~10本 レタス 2~3枚
キュウリ 1本 プチトマト 4個
＜玉ネギドレッシング＞
玉ネギ 1/4個
ショウガ 1片
きび砂糖 小さじ1
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
オリーブ油 大さじ2
【下準備】牛肉は大きければ7〜8cmの食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
スナップエンドウは両側の筋を引く。レタスは食べやすくちぎる。キュウリは端を切り落とし、薄い輪切りにする。 プチトマトはヘタを取り横半分に切る。
©Eレシピ
＜玉ネギドレッシング＞の玉ネギは3〜4cm角に切る。ショウガは皮をつけたままザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜玉ネギドレッシング＞の材料をミキサーで均一になるまでかくはんし、器に移す。
©Eレシピ
ハンドブレンダーも使用できます。
2. 熱湯でスナップエンドウをゆで、柔らかくなったらザルに上げ粗熱を取る。
©Eレシピ
3. (2)の鍋で牛肉をゆでる。火が通ったら水にとり、粗熱を取り、ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
氷水で冷やすと牛肉がかたくなるので、常温の水で冷やしてください。
4. 器にレタスとキュウリを盛り、上に(3)の牛肉をのせる。スナップエンドウとプチトマトを彩りよく飾る。＜玉ネギドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】甘辛ジャガバター
ジャガイモとバターは相性ピッタリ。サッパリした新ジャガを少し甘めの味付けで。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）新ジャガイモ 2~3個(150g)
バター 20g
きび砂糖 大さじ1
水 大さじ1
塩 少々
ドライパセリ (あれば)少々
【下準備】新ジャガイモは皮ごときれいに水洗いする。ラップで包み、電子レンジで3〜4分加熱する。2〜3等分に切る。
©Eレシピ
中央まで加熱しましょう。竹串を刺してみて、スッと通ればOKです。
【作り方】1. 鍋にきび砂糖と水を入れ、混ぜ合わせたら中火にかける。きび砂糖が溶けてフツフツとトロミが付いてきたら、バターと新ジャガイモを加えてからめる。
©Eレシピ
2. 塩で味を調え、ドライパセリをからめて器に盛る。
©Eレシピ
【主食】炒めキャベツのオープンサンド
黒コショウが香る炒めキャベツをたっぷり挟んで、チーズをかけて焼きました。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）フランスパン 4切れ
粒マスタード 大さじ2
＜キャベツ炒め＞
キャベツ 1~2枚
ベーコン 1枚
オリーブ油 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ピザ用チーズ 適量
【下準備】フランスパンは厚さ2cmくらいに斜めに切る。片面に粒マスタードをぬる。
©Eレシピ
キャベツをのせやすいように表面積を大きく切りましょう。
＜キャベツ炒め＞のキャベツはせん切りにする。ベーコンは粗みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油とベーコンを入れ、中火にかける。ベーコンから脂が出たらキャベツを加えて炒め、塩と粗びき黒コショウで味付けをする。
©Eレシピ
2. (1)を4等分にしてフランスパンにのせ、ピザ用チーズをかける。オーブントースターでチーズが溶けるまで焼く。
©Eレシピ