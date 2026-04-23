秋元康氏がプロデュースする新男性アイドルグループが２３日、都内で初お披露目され、メンバー３０人とグループ名が「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ」であることが明かされた。

秋元氏が三井不動産、東京ドームの２社とタッグを組んで新たに手がける新男性アイドルグループ。昨夏からスタートしたオーディションで合格した３０人で結成され、東京・江東区のダイバーシティ東京に設立される専用劇場を拠点に活動する。４月２６日から関東各地のららぽーとなどの商業施設にも足を運ぶ予定となっている。

個性ぞろいの３０人となっており、東京大、京都大、慶応義塾大に在学するメンバーも。ほかにも、ダンスの全国大会優勝、料理人、国体出場など様々な経験を持つメンバーが目白押しとなっている。

グループ名の由来は「最高に幸せ」を意味するＣｌｏｕｄ ｎｉｎｅ」。既存の枠組みや限界を追い越し、「Ｎｉｎｅ」を超えるくらい幸せになるという思いが込められている。

この日は３チームに分かれそれぞれ「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん 愛こそ全力で」の３曲を披露。結成から間もないにも関わらず高いパフォーマンス力で集まった報道陣を圧倒した。

メンバーの興梠大和（こおろき・やまと）は「初披露が終わったということで安心しているのと、楽しかったなという気持ちがあります」と笑顔。「僕たちにはシアター（専用劇場）という大きな武器があります。僕たちがさらにパワーアップしていく過程を見てほしいです」と呼び掛け、福間しんは「世界でも活躍できるグループを目指しています」と宣言していた。