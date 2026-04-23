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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」の出演者マシロが、「【禁断の朝食】レンジ1分だけ！チーズとろける悪魔トースト」と題した動画を公開した。包丁も火も使わず、電子レンジの加熱1分で完成する、忙しい朝にぴったりの手軽で本格的なトーストレシピを紹介している。



動画は、耐熱皿に食パンを乗せるシーンからスタート。「お好みの厚さでOK」としつつ、今回は6枚切りの食パンを使用している。



ポイントとなるのは、食パンにバターではなくマヨネーズを大さじ1塗ること。動画内では「今回はマヨの方がコクがでます」と、その理由を説明している。さらに、とろけるチーズを乗せたら、あとは電子レンジ（600Wで1分、または500Wで1分40秒）で加熱するだけ。



チーズがとろとろに溶けたトーストに、ハチミツをお好みでたっぷりとかけ、最後に黒胡椒を振って完成。黒胡椒については「これがあるのと無いので大違い」「このスパイスがアクセントに」と、味の決め手であることを強調している。ナイフを入れると、レンチンならではのふんわりとした生地からチーズがとろけ出し、「あまじょっぱくて旨い」「クセになる悪魔的美味しさ」とテロップで絶賛のコメントを寄せた。



洗い物も少なく、思い立ったらすぐに作れるこのレシピ。時間がない朝のエネルギーチャージや、少し小腹が空いたときのおやつとして、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・食パン（今回は6枚切り） 1枚

・マヨネーズ 大さじ1

・とろけるチーズ 1枚

・ハチミツ 適量

・黒胡椒 適量



［作り方］

1. 耐熱皿に食パンを置く。

2. 食パンの表面にマヨネーズを満遍なく塗る。

3. マヨネーズの上に、とろけるチーズを乗せる。

4. 電子レンジに入れ、600Wで1分（または500Wで1分40秒）加熱し、チーズを溶かす。

5. チーズが溶けたトーストの上に、ハチミツを適量かける。

6. 最後に黒胡椒を全体に振りかければ完成。