M!LK佐野勇斗、新髪色に絶賛の声「破壊力抜群」「平成感ある」
【モデルプレス＝2026/04/23】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月22日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開した。
【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア
佐野は「茶色にしました」とコメントし、黒髪からイメージチェンジした髪色を公開。黒いキャップからブラウンヘアをのぞかせたセルフショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「茶髪すごく似合ってる」「かっこよすぎ」「新鮮」「破壊力抜群」「ビジュ最強」「平成感ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア
◆佐野勇斗、イメチェン髪色公開
佐野は「茶色にしました」とコメントし、黒髪からイメージチェンジした髪色を公開。黒いキャップからブラウンヘアをのぞかせたセルフショットを披露した。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「茶髪すごく似合ってる」「かっこよすぎ」「新鮮」「破壊力抜群」「ビジュ最強」「平成感ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】