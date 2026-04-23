「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影会の衣装を投稿した。

「むにむに増したら脚がおいしそうになりました」とつづり、デコルテを露出したピンクのトップスに、ベージュの超ミニスカート姿でスラリと伸びる脚線美を披露した。

「撮影会ありがとうございました とってもいいお天気で、光たっぷりの撮影もたくさんできてよかった みんなのおかげで楽しかったです」と感謝の気持ちを記した。

また、別の投稿では「on■off」とし、白のキャミソール、紺色のミニスカート、グレーにニーハイソックスの“絶対領域”コーデで、メガネをかけて本を読む姿や、谷間をあらわにした姿などもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛くて綺麗で素敵でうっとり」「スタイル抜群」「ミニが似合う」「メガネ姿大好き」「えっっっっっろ」「なんでそんなにかわいいの？」「女神様」などのコメントが寄せられている。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。音楽ユニット「OTOBAKO」メンバーとしても活動。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長171センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。 「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影会の衣装を投稿した。

「むにむに増したら脚がおいしそうになりました」とつづり、デコルテを露出したピンクのトップスに、ベージュの超ミニスカート姿でスラリと伸びる脚線美を披露した。

「撮影会ありがとうございました とってもいいお天気で、光たっぷりの撮影もたくさんできてよかった みんなのおかげで楽しかったです」と感謝の気持ちを記した。

また、別の投稿では「on■off」とし、白のキャミソール、紺色のミニスカート、グレーにニーハイソックスの“絶対領域”コーデで、メガネをかけて本を読む姿や、谷間をあらわにした姿などもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛くて綺麗で素敵でうっとり」「スタイル抜群」「ミニが似合う」「メガネ姿大好き」「えっっっっっろ」「なんでそんなにかわいいの？」「女神様」などのコメントが寄せられている。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。音楽ユニット「OTOBAKO」メンバーとしても活動。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長171センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。

※■は右矢印左矢印