DAKS×名探偵コナン第3弾♡大人かわいい限定チェックコラボ登場

英国王室御用達ブランドDAKSと名探偵コナンの人気コラボ第3弾が登場♡クラシカルな上質感にキャラクターの魅力を重ねた、ここでしか出会えない特別なコレクションです。日常使いしやすいデザインと遊び心を兼ね備えたラインアップは、大人女性のコーデにも自然に溶け込みます。

限定チェックが映える特別デザイン

今回のコラボでは、キャラクターごとのイメージカラーを取り入れた“限定ハウスチェック”を新たに開発。

江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透の6人をイメージしたカラーが、DAKSらしい気品あるチェックに美しく融合しています。

クラシックな雰囲気の中にキャラクター性をさりげなく取り入れたデザインは、普段のコーデにも取り入れやすく、さりげない“推し”アイテムとしても楽しめるのが魅力です。

SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開

幅広い9アイテムを展開

ロゴ半袖Tシャツ

価格：13,200円（税込）

カラー：6色（ホワイト、ブラック2種、グレー、ネイビー、ライトベージュ）

ワンポイント刺繍半袖ポロシャツ

価格：16,500円（税込）

カラー：全6色

チェックプリントスカーフ

価格：13,200円（税込）

カラー：全6色

総柄ジャガードネクタイ

価格：11,000円（税込）

カラー：全6種

コラボアイテムは全9種類。日常使いからギフトまで幅広く対応します。さらに、

・総柄プリント半袖シャツ：27,500円（税込）／全3色

・オックスフォード長袖シャツ：33,000円（税込）／全6色

・ワンポイント刺繍ソックス：2,200円（税込）／全6色

・ワンポイント刺繍キャップ：8,800円（税込）／全6色

・ワンポイント刺繍ミニトートバッグ：7,480円（税込）／全6色

Tシャツとポロシャツには、キャラクターごとの限定パッケージが付属し、特別感もたっぷりです♪

購入方法と開催情報

販売はサンデープレミアムSHOP（※5月中旬以降販売予定）、DAKS公式オンラインショップ、そして期間限定POPUP STOREで展開。

4月22日（水）～5月5日（火・祝）ジェイアール名古屋タカシマヤ6Fイベントスポット

4月25日（土）～5月24日（日）みなとみらい東急スクエア① 3F

※商品の展開、発売日は各店舗によって異なります。

大人女子の“好き”をさりげなく♡

上質さと遊び心が絶妙に融合した今回のコラボは、ファッションとして楽しみながら“好き”を表現できる特別なコレクション。

さりげなく取り入れられるデザインだからこそ、日常のコーデが少し楽しくなるはずです。お気に入りのキャラクターとともに、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♡