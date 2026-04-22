DAKS×名探偵コナン第3弾♡大人かわいい限定チェックコラボ登場
英国王室御用達ブランドDAKSと名探偵コナンの人気コラボ第3弾が登場♡クラシカルな上質感にキャラクターの魅力を重ねた、ここでしか出会えない特別なコレクションです。日常使いしやすいデザインと遊び心を兼ね備えたラインアップは、大人女性のコーデにも自然に溶け込みます。
限定チェックが映える特別デザイン
今回のコラボでは、キャラクターごとのイメージカラーを取り入れた“限定ハウスチェック”を新たに開発。
江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透の6人をイメージしたカラーが、DAKSらしい気品あるチェックに美しく融合しています。
クラシックな雰囲気の中にキャラクター性をさりげなく取り入れたデザインは、普段のコーデにも取り入れやすく、さりげない“推し”アイテムとしても楽しめるのが魅力です。
SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開
幅広い9アイテムを展開
ロゴ半袖Tシャツ
価格：13,200円（税込）
カラー：6色（ホワイト、ブラック2種、グレー、ネイビー、ライトベージュ）
ワンポイント刺繍半袖ポロシャツ
価格：16,500円（税込）
カラー：全6色
チェックプリントスカーフ
価格：13,200円（税込）
カラー：全6色
総柄ジャガードネクタイ
価格：11,000円（税込）
カラー：全6種
コラボアイテムは全9種類。日常使いからギフトまで幅広く対応します。さらに、
・総柄プリント半袖シャツ：27,500円（税込）／全3色
・オックスフォード長袖シャツ：33,000円（税込）／全6色
・ワンポイント刺繍ソックス：2,200円（税込）／全6色
・ワンポイント刺繍キャップ：8,800円（税込）／全6色
・ワンポイント刺繍ミニトートバッグ：7,480円（税込）／全6色
Tシャツとポロシャツには、キャラクターごとの限定パッケージが付属し、特別感もたっぷりです♪
購入方法と開催情報
販売はサンデープレミアムSHOP（※5月中旬以降販売予定）、DAKS公式オンラインショップ、そして期間限定POPUP STOREで展開。
4月22日（水）～5月5日（火・祝）ジェイアール名古屋タカシマヤ6Fイベントスポット
4月25日（土）～5月24日（日）みなとみらい東急スクエア① 3F
※商品の展開、発売日は各店舗によって異なります。
大人女子の“好き”をさりげなく♡
上質さと遊び心が絶妙に融合した今回のコラボは、ファッションとして楽しみながら“好き”を表現できる特別なコレクション。
さりげなく取り入れられるデザインだからこそ、日常のコーデが少し楽しくなるはずです。お気に入りのキャラクターとともに、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♡