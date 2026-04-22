「제야의 종（チェヤエ チョン）」の意味は？大晦日に鳴らすものといえば…？【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「제야의 종（チェヤエ チョン）」の意味は？
「제야의 종（チェヤエ チョン）」という言葉を聞いたことありますか？
日本にも同じような風習がありますよ。
「제야의 종（チェヤエ チョン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「除夜の鐘」でした！
「제야의 종（チェヤエ チョン）」は「除夜の鐘」という意味の韓国語です。
日本では、鐘をつく回数は108回が一般的ですが、韓国では33回なのだそう。
これは、仏教の観世音菩薩が、33の姿に変わり人びとを救済するといわれることに由来します。
ソウルにある鐘楼の「普信閣（ポシンガッ）」では毎年、市長や有名人による、お祭りムード満点の鐘つきが行われますよ。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
・『ソウル市観光情報公式ウェブサイト』
ライター Ray WEB編集部