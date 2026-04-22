「제야의 종（チェヤエ チョン）」の意味は？大晦日に鳴らすものといえば…？【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「제야의 종（チェヤエ チョン）」という言葉を聞いたことありますか？

日本にも同じような風習がありますよ。

「제야의 종（チェヤエ チョン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。