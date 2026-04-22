◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２２日・前橋）

群馬県出身のタレント・井森美幸（５７）が２２日の巨人―中日戦でセレモニアルピッチを行った。捕手役の群馬・館林市出身の皆川岳飛外野手に向かってワンバウンド投球。「この日のために１週間ちょっと、２００球近く投げ込んできました。ちょっと調整不足ですね。調整失敗しました」と笑顔で振り返った。

０８年から「ぐんま大使」を務め、高校野球とプロ野球の大ファン。Ｇ党としても知られている。応援している選手を問われると「全選手を応援してるんですよね。うーん」と頭を悩ませつつ「キャッチャーの大城さんですかね。今、活躍中ですもんね。キャッチャーってポジションはグラウンドの監督でもあると思いますし、応援したいですね」と語った。セレモニアルピッチでまとったユニホームの背番号「３１５」は阿部監督の決めセリフ「サイコ―です！」にあやかったものだ。「リーグ優勝、日本一ですね。私たちファンの人はもう、（祝う）準備していますから。頑張ってほしいです」と締めくくった。