【あすから】パク・シフ、貴公子から復讐の鬼までを演じ分け ムン・チェウォンとの切ないラブロマンス…韓国時代劇『王女の男』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・シフ、ムン・チェウォンが主演する韓国ドラマ『王女の男』（ノーカット日本語字幕版／全24話／2011年）が、あす23日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜 前11:30〜）
【場面ショット】パク・シフがバックハグ…韓国ドラマ『王女の男』
同作はパク・シフ＆ムン・チェウォン主演の朝鮮版ロミオとジュリエット。切ない愛を描いたラブロマンス時代劇。
幼くして即位した朝鮮王朝第6代王・端宗の時代に起きたクーデターを背景に、引き裂かれる恋と復讐の行方を描く。政治的陰謀が渦巻く緊張感と、胸を締めつける切ないロマンスが大きな話題を呼び、2011年に韓国で最もヒットした歴史ドラマに。
文武に優れ、品格と美貌を備えた貴公子から、家族を惨殺され復讐の鬼と化す主人公スンユを、パク・シフが圧巻の演技で見事に演じ分ける。
■あらすじ
朝鮮王朝第5代王・文宗の娘・キョンへ王女（ホン・スヒョン）、従姉妹のセリョン（ムン・チェウォン）、左議政の息子キム・スンユ（パク・シフ）…3人の運命は後に世祖となるセリョンの父である首陽大君（キム・ヨンチョル）の企てたクーデターにより大きく狂い始める。クーデターは、家族の運命を狂わせ、愛し合う男女も、信頼し合う親友同士の絆も引き裂いてしまう。
■演出
キム・ジョンミン『朝鮮ガンマン』『コッソンビ 二花院の秘密』
パク・ヒョンソク『スパイ〜愛を守るもの〜』『むやみに切なく』
■脚本
チョ・ジョンジュ『キミはロボット』『本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜』
キム・ウク
■キャスト
パク・シフ『検事プリンセス』『黄金の私の人生』『風と雲と雨』
ムン・チェウォン『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』
ホン・スヒョン『サンドゥ、学校へ行こう！』『私に嘘をついてみて』『赤い風船 〜絡み合う糸〜』
ソン・ジョンホ『カインとアベル』『天命』『匂いを見る少女』
キム・ヨンチョル『IRIS-アイリス-』『優しい男』『TIMES〜未来からのSOS〜』
イ・スンジェ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』『商道（サンド）』『イ・サン』
【場面ショット】パク・シフがバックハグ…韓国ドラマ『王女の男』
同作はパク・シフ＆ムン・チェウォン主演の朝鮮版ロミオとジュリエット。切ない愛を描いたラブロマンス時代劇。
幼くして即位した朝鮮王朝第6代王・端宗の時代に起きたクーデターを背景に、引き裂かれる恋と復讐の行方を描く。政治的陰謀が渦巻く緊張感と、胸を締めつける切ないロマンスが大きな話題を呼び、2011年に韓国で最もヒットした歴史ドラマに。
■あらすじ
朝鮮王朝第5代王・文宗の娘・キョンへ王女（ホン・スヒョン）、従姉妹のセリョン（ムン・チェウォン）、左議政の息子キム・スンユ（パク・シフ）…3人の運命は後に世祖となるセリョンの父である首陽大君（キム・ヨンチョル）の企てたクーデターにより大きく狂い始める。クーデターは、家族の運命を狂わせ、愛し合う男女も、信頼し合う親友同士の絆も引き裂いてしまう。
■演出
キム・ジョンミン『朝鮮ガンマン』『コッソンビ 二花院の秘密』
パク・ヒョンソク『スパイ〜愛を守るもの〜』『むやみに切なく』
■脚本
チョ・ジョンジュ『キミはロボット』『本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜』
キム・ウク
■キャスト
パク・シフ『検事プリンセス』『黄金の私の人生』『風と雲と雨』
ムン・チェウォン『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』
ホン・スヒョン『サンドゥ、学校へ行こう！』『私に嘘をついてみて』『赤い風船 〜絡み合う糸〜』
ソン・ジョンホ『カインとアベル』『天命』『匂いを見る少女』
キム・ヨンチョル『IRIS-アイリス-』『優しい男』『TIMES〜未来からのSOS〜』
イ・スンジェ『ホジュン〜宮廷医官への道〜』『商道（サンド）』『イ・サン』