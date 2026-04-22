飯島直子、冷凍ご飯＆パンおかわりのシンプル朝食公開「両方食べちゃうの可愛すぎる」「シャケ瓶最強」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の飯島直子が4月21日、自身のInstagramを更新。朝食を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】58歳女優「シンプルで安心する」瓶詰め並んだ和朝食
飯島は「きのう、大きな地震がありました」「震源地、震源地ちかくに住んでるみんな 大丈夫ですか…」と呼びかけつつ「いま一度、備えをしっかりとチェックしておこうね」と注意喚起。続けて「そんなこんな 今朝はおかずもなく」とし、シャケ瓶、佃煮こんぶ、冷凍ごはん、具だくさんの豚汁が並んだシンプルな和朝食を披露した。さらに「やはりこれでは足りず、冷凍ごはんのおかわりか、甘い冷凍パンにするか悩み 両方いただきました」と、ユーモアを交えて明かし、追加されたパンとごはんの様子も公開。「瓶詰めは、おかずない時も 災害時にも役立ちますね」とつづっている。
この投稿にファンからは「こういうシンプルご飯が一番好き」「朝から癒される」「ごはんもパンもいくの最高」「両方食べちゃうの可愛すぎる」「シンプルで安心する」「迷ったらどっちも！分かります」「シャケ瓶最強です」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】58歳女優「シンプルで安心する」瓶詰め並んだ和朝食
◆飯島直子、朝食公開
飯島は「きのう、大きな地震がありました」「震源地、震源地ちかくに住んでるみんな 大丈夫ですか…」と呼びかけつつ「いま一度、備えをしっかりとチェックしておこうね」と注意喚起。続けて「そんなこんな 今朝はおかずもなく」とし、シャケ瓶、佃煮こんぶ、冷凍ごはん、具だくさんの豚汁が並んだシンプルな和朝食を披露した。さらに「やはりこれでは足りず、冷凍ごはんのおかわりか、甘い冷凍パンにするか悩み 両方いただきました」と、ユーモアを交えて明かし、追加されたパンとごはんの様子も公開。「瓶詰めは、おかずない時も 災害時にも役立ちますね」とつづっている。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿にファンからは「こういうシンプルご飯が一番好き」「朝から癒される」「ごはんもパンもいくの最高」「両方食べちゃうの可愛すぎる」「シンプルで安心する」「迷ったらどっちも！分かります」「シャケ瓶最強です」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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