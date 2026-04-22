【まる式ダイエット】”盛りつけの黄金比”でマジやせ！絶品「ハニーマスタードチキンプレート」
【画像を見る】本当に同じ人…⁉︎ まるさん驚きのビフォー＆アフター
「体型は気になるけれど、ガマンばかりのダイエットは続かない……」とお悩みの方も多いのでは？しっかり食べて理想のスタイルを目指せると話題なのが、ダイエットインフルエンサーのまるさんが提案する「1：1：2プレート」です。 無理な食事制限ではなく、盛りつけの比率を意識するだけで、満足感を得ながら体を整えていけるのがこのメソッドの魅力。今回はその詳細と、おすすめプレートレシピをご紹介します！
教えてくれた人
▷まるさん
Instagramのフォロワー45万人（2026年4月現在）。「ダイエットのモチベを上げる人」として短期集中ダイエットを全力応援し続けるママダイエッター。投稿には1万を超えるコメントがつくことも。著書に『1回1分! 本気やせダイエット3か月で体重60kɡ→48kɡ、食べてもやせる！』 『しっかり食べて体重マイナス14kɡ! ついでに腸活でするするやせる! マジやせ黄金比レシピ』（KADOKAWA）がある。夢はSASUKEに出場すること。
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YouTube：「まるトレ channel」
■「1：1：2プレート」はなぜやせるの？
まるさんが、栄養と摂取カロリーのバランスを考え、試行錯誤してたどりついたのが「たんぱく質・脂質1：糖質1：野菜など2」の黄金比。脳や体を動かすために必要な栄養素をしっかりとりつつ、体内にたまっている脂肪をしっかり燃やせるように、糖質や脂質も必要な分量と比率にしています。この比率さえ守れば組み合わせは自由。健康的にやせて満腹感も◎！
【比率1：主菜で】
主菜は高たんぱく低脂質を目指す！
肉はとりむねや赤身肉に限らず、豚こまなども脂身の少ないものを選べばOK。買い物時にチェックしてみて。
【比率1：ご飯やパスタで】
糖質は脂肪燃焼に必要な分をとる
糖質は体や脳を動かすための大切なエネルギー。極端に減らすのではなく、「やや軽め」「やや少なめ」を心がけて。スパゲッティなら80g、ご飯なら120gが目安。
【比率2：野菜や汁もので】
野菜はモリモリ食べてOK。糖質が高いものは注意して
ビタミン、食物繊維が豊富な野菜などは、たっぷりとりたいもの。ただし、糖質が高い根菜類やいも類、カロリーの高いアボカドは食べ過ぎに注意。
※プレートサイズは直径25cmが目安
■ハニーマスタードチキンプレート
野菜がたくさん食べられる、まるさんおすすめの韓国風プレート
※まるさんはいつも食事を多めに作り、家族の分のほか、作りおきなどに活用しています。レシピは3人分になっているので、ダイエットをする場合は、黄金比に合わせて取り分けてください。
■主菜＜比率1＞
【ハニーマスタードチキン】
＜材料・3人分＞＊1人分374kcal／塩分1.6g
・とりもも肉・・・ 小2枚（約400g）
■A
└はちみつ・・・ 大さじ2
└バター ・・・10g
└粒マスタード、しょうゆ・・・ 各大さじ1
塩 こしょう サラダ油
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
＜作り方＞
1．とり肉は余分な脂肪を除き、一口大に切り、塩、こしょう各少々をふる。
とり肉は、余分な脂肪を取ってカロリーダウン。気になる人は皮もはずせばさらにカットできる。
2．フライパンに油大さじ1を中火で熱する。とり肉を皮目から焼き、両面にこんがりと焼き色がつくまで約5分焼く。
3．弱火にし、Aを加え、肉にからめながら1〜2分煮詰める。
■野菜の副菜2種＜比率：2＞
【チャプチェ】
＜材料・3人分＞＊1人分291kcal／塩分2.1g
・豚こま切れ肉・・・ 150g
・にんじん ・・・1/2本
・ピーマン・・・ 2個
・はるさめ ・・・40g
・焼き肉のたれ・・・ 大さじ4
ごま油
＜作り方＞
1．にんじんは4〜5cm長さの細切りに、ピーマンは縦半分に切って横細切りにする。
2．フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったらにんじんを加えて2〜3分炒め、焼き肉のたれ、水1カップを加えてはるさめをのせ、ふたをして約5分煮る。
3．ふたを取ってざっと混ぜ、ピーマンを加えて再びふたをして約1分煮る。ごま油大さじ1を加え、ざっと混ぜる。
【もやしのナムル】
＜材料・3人分＞＊1人分29kcal／塩分0.7g
・もやし・・・ 1袋（約200g）
・めんつゆ（3倍濃縮）・・・ 大さじ1
ごま油
＜作り方＞
1．もやしはさっとゆでて水けをきり、ボウルに入れる。
2．めんつゆと、ごま油小さじ1を加えてあえる。好みで白いりごまをふる。
＊ ＊ ＊
難しいカロリー計算などは不要の「1：1：2プレート」。これなら気軽にトライできそうですね。韓国風のコクうまチキンは、家族ウケも◎のおすすめレシピです！
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／まる 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々／菅野直子