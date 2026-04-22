【フランスパン工房】ノンフライだから朝ご飯にもおすすめ！　「甘酸っぱい大人なレモン味」が期間限定で登場

おやつカンパニーは4月6日より、「フランスパン工房」シリーズから、期間限定フレーバーとして「甘酸っぱい大人なレモン味」を順次、一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売しました。

■忙しい朝にも！ ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」

「フランスパン工房」は、“パンをお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに絶妙な圧力加減でプレスして薄く焼き上げることで、パンそのものの凝縮された味わいを残しながら、上品な軽い食感を実現しています。

ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」は、手軽な朝食としてお馴染みの“パン”が素材だから、“おやつ”としてはもちろん、忙しいときの“食事代わり”にもなる新たなパンの楽しみ方を提案する商品です。

期間限定で登場する『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』は、爽やかに香るレモンの風味と、シュガーの上品な甘さが広がる、ノンフライの薄焼きチップスに仕上げています。

忙しい現代人の様々なシーンでも手軽にパンの美味しさを味わえる「フランスパン工房」をお楽しみください。

■商品概要

商品名：フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）

内容量：45g

価格：オープン（店頭想定価格：172.80円前後）

発売日：2026年4月6日より順次

取扱い：一部エリアを除く全国のセブン‐イレブン

（フォルサ）