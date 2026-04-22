【フランスパン工房】ノンフライだから朝ご飯にもおすすめ！ 「甘酸っぱい大人なレモン味」が期間限定で登場
おやつカンパニーは4月6日より、「フランスパン工房」シリーズから、期間限定フレーバーとして「甘酸っぱい大人なレモン味」を順次、一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売しました。
■忙しい朝にも！ ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」
「フランスパン工房」は、“パンをお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに絶妙な圧力加減でプレスして薄く焼き上げることで、パンそのものの凝縮された味わいを残しながら、上品な軽い食感を実現しています。
ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」は、手軽な朝食としてお馴染みの“パン”が素材だから、“おやつ”としてはもちろん、忙しいときの“食事代わり”にもなる新たなパンの楽しみ方を提案する商品です。
期間限定で登場する『フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）』は、爽やかに香るレモンの風味と、シュガーの上品な甘さが広がる、ノンフライの薄焼きチップスに仕上げています。
忙しい現代人の様々なシーンでも手軽にパンの美味しさを味わえる「フランスパン工房」をお楽しみください。
■商品概要
商品名：フランスパン工房（甘酸っぱい大人なレモン味）
内容量：45g
価格：オープン（店頭想定価格：172.80円前後）
発売日：2026年4月6日より順次
取扱い：一部エリアを除く全国のセブン‐イレブン
（フォルサ）