即買いオススメ！「ちいかわ×東京ばな奈」“激かわお菓子＆トートセット”が買えるポップアップストア5/6まで実施

｢東京ばな奈ワールド」とイラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」がコラボレーションしたポップアップストアが、2026年4月20日（月）より期間限定で大宮駅にオープンしました。

この記事の完全版を見る【動画・画像付き】

今回のポップアップストアでは、 コラボ第2弾として3月に誕生したばかりのクッキーサンド「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が初登場！

さらに、定番人気の「ちいかわバナナプリンケーキ」に加え、お菓子とトートバッグがセットになった「トートバッグセット」が販売されます。

ちいかわファンは要チェック！

商品紹介

◆ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

【価格】12枚入 1,850円（税込）、18枚入 2,700円（税込）

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートがサンド。クッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全6種のデザインされています。18枚入には、オリジナルステッカーが付いています。

※包装紙がけは不可。12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります。

◆ちいかわバナナプリンケーキ

【価格】4個入 853円（税込）、8個入 1,706円（税込）

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』が登場。スポンジケーキの絵柄は全6種類となっています。8個入パッケージには、オリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。8個入にはオリジナルステッカーがつきます。4個入の包装紙がけは不可。8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません。個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります。

◆ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

【価格】4,500円（税込）

【内容】

・ちいかわバナナプリンケーキ：8個入

・ちいかわクッキーサンド バナナミルク味：12枚入

・ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ：各1点

【購入点数制限】1名につき2点まで

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストがトートバッグになって登場。

『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツがセットになっています。

※トートバッグ単品の販売はありません。

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

※紙袋は品物1点購入につき1枚となります。

開催概要

【期間】2026年4月20日（月）〜5月6日（水・祝）

【会場】JR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場

（C）nagano / chiikawa committee