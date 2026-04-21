HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、厳しい指導で知られるコーチ陣が、SAKURAの持つ「スター性」について言及した。

【映像】スター性が抜群！15歳練習生のビジュアルとスタイル抜群の全身姿

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

ダンスコーチのニッキーは「SAKURAには、何か否定できないオーラと光があるわ。彼女の何かが特別」と評し、これまで厳しく接してきたマーサ「この中で一番スター性があるのは？……SAKURA」と明言した。これにはスタジオの指原莉乃も「マーサさんも！？」と驚き、拍手を送った。

マーサは「ダンスにしても歌にしても、十分じゃない中でも、何か目に留まるものがあると私は見ていて、それが何なのかは私もわからない。でもそれがスター性なんだと思います」と定義。一方で、「スター性だけでも絶対、無理ですけどね。スキルがなかったらデビューメンバーに調和しないので。そこは履き違えてほしくない」と、プロとしてのシビアな条件も付け加えた。HYBEが定義する「説明不要の直感的に伝わる魅力」を、SAKURAが体現していることが浮き彫りとなった。