社会学者の古市憲寿氏（41）が19日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。今月5日にスタートした同番組だが、古市氏は収録日にラジオ局に入ることができなかったハプニングを打ち明けた。

オープニングで笑いをこらえきれなかった元放送作家の鈴木おさむ氏。「今日、TOKYO FM入れなかったんでしょ」と古市氏の悲劇をぶっちゃけた。

古市氏も「そう。この番組名まだ認知されてないみたいで」と笑いながら回答。「番組名、登録されてないみたいに言われて。だから、TOKYO FM的にはまだ認知されてないんじゃないですか、もしかしたら、この番組」と淡々と語った。

「入るの、手こずったんだよね。ひどい話だね」と鈴木氏は大笑い。「認知されてきますよ、そのうち」としながらも、「いい風に認知されればいいけど」とスタートしたばかりの新番組への不安を口にした。

すると、古市氏は「しかも、収録じゃないですか。生放送だったらうっかりで出演者も番組スタッフも言えるけど、収録で何か問題あった場合ってマジで制作が叩かれますもんね」と収録番組の難しさを口にしていた。