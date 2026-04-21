【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（4月21日〜4月27日）

達人の遠藤秀さんが、4月7日の抽せんで見事的中。ダブルゾロ目で、当せん金はなかなか高額です。さすが！

「データからゾロ目の『88』と『11』を狙ったのがハマりました。『8』と『1』が逆なら、ストレートでしたが……。まあ、よしとしましょう」

では、今回の予想を。

「本命は、2月17日を最後に出ていないゾロ目『55』。4月に入ってから『5』の出現も少なくなっており注目。押さえで『66』とします」

続いて、出萌名人。

「千の位に『0』と『7』。ゾロ目は『55』を狙います。ラッキーナンバーは『4』」

【4月21日〜4月27日】

遠藤さんの達人予想

5567 0568

5569 0569

5589 0589

5966 0689

5766 5689

出萌クンの萌え予想

0453 7135

0215 7324

0532 7431

0554 7545

0355 7553

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

4月9日 第6958回 4970

4月10日 第6959回 0900※

4月13日 第6960回 7494※

4月14日 第6961回 4248※

4月15日 第6962回 7323※

4月16日 第6963回 1742

4月17日 第6964回 4486※