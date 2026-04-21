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【経営者必見】数字に強くなりたいならこの勉強をしろ！財務のプロが特別に教えます！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】数字に強くなりたいならこの勉強をしろ！財務のプロが特別に教えます！」を公開した。動画では、成功する社長の共通点と、数字に強くなるための具体的な勉強法として「簿記」の実務レベルの仕訳問題について解説している。



これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏は冒頭、「世の中の成功している社長はみんなあることを完璧にマスターしている」と切り出し、それが「発生した取引の仕訳」であると明かす。数字に強い経営者になるためには簿記のマスターが不可欠であり、今回は「成功する社長の勉強術」として、実務レベルの仕訳問題を5問出題した。



動画では、商品販売時の売上原価への振り替え、研究開発用機械装置の購入と消費税の処理、開発費用と保守費用の仕訳など、簿記2級レベルの少し複雑な取引を一つずつ分解して解説していく。特に4問目の製造業における賃金の計算では、「製造間接費」や「仕掛品」といった見慣れない勘定科目が登場する。市ノ澤氏は「直接的にものを作るのに掛かったものと、間接的に掛かったものは別で集計していく」と製造業特有のお金の流れを丁寧に紐解いた。



終盤では、これらの知識が「お金を残すためにはどうすればいいかが見えてくる」ことにつながると強調。最後に「数字に強い経営者になりたければ実務レベルの簿記をマスターしろ」と力強く呼びかけ、経営においてお金の流れを正確に把握することの重要性を伝えている。